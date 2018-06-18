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БАТЭ узнал, с кем сыграет на старте квалификации Лиги чемпионов
Футболисты БАТЭ узнали, с кем сразятся на старте квалификации предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.
Как известно, БАТЭ начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов сезона-2018/19 сразу со 2-го раунда (Путь чемпионов). Соперником борисовчан станет победитель противостояния между командами ХИК (Финляндия) — «Викингур» (Фареры), которые встретятся в 1-м отборочном круге.
Первый матч БАТЭ проведет дома, ответный — в гостях.
Матчи 2-го отборочного раунда пройдут 24/25 июля и 31 июля/1 августа.
Итоги жеребьевки 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов:
«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — «Шериф» (Молдова)
Матчи пройдут 10/11 и 17/18 июля.
Предварительный раунд квалификации Лиги чемпионов
«Виктория Стэдиум», Гибралтар
26 июля. Полуфиналы
«Санта-Колома» (Андорра) — Дрита (Косово).
«Ла Фьорита» (Сан-Марино) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).
29 июля. Финал
«Санта-Колома» (Андорра) / Дрита (Косово) — «Ла Фьорита» (Сан-Марино) / «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).
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Футболисты БАТЭ узнали, с кем сразятся на старте квалификации предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.
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