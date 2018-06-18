Новая Зеландия вводит туристический налог

Власти Новой Зеландии намерены ввести туристический налог.

С середины 2019 года с путешественников будет взиматься сбор в размере 25-35 новозеландских долларов (17-24 долларов США). Австралийцы и граждане большинства стран Форума тихоокеанских островов будут освобождены от новых сборов.

Таким способом, за первый год взимания планируется пополнить бюджет на 80 миллионов новозеландских долларов. Деньги направят на развитие отрасли и улучшение инфраструктуры. Также с ноября 2018-го увеличится стоимость визы в эту страну.

Поток туристов в Новую Зеландию значительно вырос за последние три года. Ежегодно это государство посещают около четырёх миллионов иностранцев.