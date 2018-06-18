Три человека стали жертвами криминальных разборок в Мальмё

Новости Швеции. В Мальмё скончался ещё один пострадавший в результате стрельбы в центре города. Таким образом, число жертв инцидента возросло до трёх. Еще три человека, получившие огнестрельные ранения, до сих пор находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжёлое.

В Мальмё мужчина с дробовиком открыл огонь по толпе, отмечавшей победу сборной Швеции на ЧМ. Нападавший скрылся





Правоохранители продолжают поиски подозреваемого. Они считают, что стрельба стала результатом разборок криминальных группировок.