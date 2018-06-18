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Более 700 жертв войн найдены и переданы для захоронения в Беларуси
Новости Беларуси. Останки более 700 погибших в годы Великой Отечественной войны были обнаружены на территории Беларуси с начала 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не только красноармейцы, но и мирные жители, которых расстреляли фашисты. Работа поисковиков проливает свет и на события Первой мировой войны. Раскопки проводились в Поставском районе. Благодаря такой работе, редко, но удаётся установить имена героев.
Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны Беларуси:
Сейчас в Беларуси есть сведения о более чем двух с половиной миллионах жертв войн и вооруженных конфликтов. За 2017 год установлены данные о почти 23 тысячах погибших. В план поисковых работ на 2018 год включено ещё 80 объектов.
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Новости Беларуси. Останки более 700 погибших в годы Великой Отечественной войны были обнаружены на территории Беларуси с начала 2018 года, сообщили в программе...
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