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Более 700 жертв войн найдены и переданы для захоронения в Беларуси

19.06.2018 14:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Останки более 700 погибших в годы Великой Отечественной войны были обнаружены на территории Беларуси с начала 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 700 жертв войн найдены и переданы для захоронения в Беларуси

Это не только красноармейцы, но и мирные жители, которых расстреляли фашисты. Работа поисковиков проливает свет и на события Первой мировой войны. Раскопки проводились в Поставском районе. Благодаря такой работе, редко, но удаётся установить имена героев.

Более 700 жертв войн найдены и переданы для захоронения в Беларуси

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны Беларуси:
В процессе, когда идет строительство, освоение новых земель, получается, что выявляются неучтенные воинские захоронения, которые были утрачены в послевоенное время. Поэтому проводим работы по этим неучтенным воинским захоронениям. Мы сейчас поднимаем карты времен 1945-46 годов там, где были указаны могильные сооружения и воинские захоронения. Мы еще и работаем с этими картами. Если информационный лист не поступает, мы берем по архивно-исследовательским материалам и проводим работы на этих местах.

Более 700 жертв войн найдены и переданы для захоронения в Беларуси

Сейчас в Беларуси есть сведения о более чем двух с половиной миллионах жертв войн и вооруженных конфликтов. За 2017 год установлены данные о почти 23 тысячах погибших. В план поисковых работ на 2018 год включено ещё 80 объектов.

Более 700 жертв войн найдены и переданы для захоронения в Беларуси

 
 
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Новости Беларуси. Останки более 700 погибших в годы Великой Отечественной войны были обнаружены на территории Беларуси с начала 2018 года, сообщили в программе...
 
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