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В Минске запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Чего ждут от заседания ВГС

19.06.2018 14:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске почти все готово для старта диалога на высшем союзном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Чего ждут от заседания ВГС

Скоро здесь стартует заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Во Дворце Независимости идут последние приготовления. Сейчас ожидают прибытия Владимира Путина. А председательствовать на собрании будет Александр Лукашенко, потому что именно он является главой ВГС, начиная с 2000 года.

В Минске запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Чего ждут от заседания ВГС

В рамках интеграции Беларусь и Россия прошли большой путь, а само Союзное государство стало прообразом более крупного интеграционного объединения – Евразийского экономического союза. Тем не менее между Минском и Москвой периодически возникают шероховатости в отношениях, которые не всегда удается решить без вмешательства первых лиц стран.

В Минске запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Чего ждут от заседания ВГС

Именно 19 июня Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят не только обязательную повестку дня (а это 10 вопросов для обсуждения), но и актуальные проблемы, которые возникли в двусторонних отношениях на сегодня. Прежде всего речь идет об ограничениях молочной продукции на российские рынки и о ситуации, которая складывается на белорусско-российской границе. Ожидается, что совещание пройдет сначала в узком формате, президенты обсудят вопросы, которые не требуют широкого обсуждения. А уже после к Александру Лукашенко и Владимиру Путину присоединяться и участники делегаций.

В Минске запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Чего ждут от заседания ВГС

Эксперты сходятся в том, что главной темой для обсуждения станет повышение эффективности работы всего Союзного государство, в частности повышение потенциала промышленности двух стран. Главы государств наверняка обратят внимание на новую редакцию военной доктрины. Документ был принят в 2001 году и спустя столько лет нуждается в доработке и новой редакции.

В Минске запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Чего ждут от заседания ВГС

Еще одна тема для обсуждений. Чиновники Союзного государства работают со всеми участниками мобильного рынка для того, чтобы отменить роуминг на территории России и Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят реализацию научных и технических проектов. Ожидается, что 19 июня президенты утвердят новую премию, которой будут награждаться выдающиеся ученые Союзного государства за значительный вклад в науку и технику.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске почти все готово для старта диалога на высшем союзном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скоро здесь стартует...
 
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