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При получении взятки задержан начальник Городского клинического патологоанатомического бюро

19.06.2018 15:42 — Разное | ОНТ  
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Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при получении взятки задержали начальник Городского клинического патологоанатомического бюро, сообщает МВД.

5245 белорусских рублей и 300 долларов США мужчина получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации.

Информация о коррупционной деятельности поступила правоохранителям в конце мая. Установлено, что фигурант брал взятки в белорусских рублях и в иностранной валюте более десяти лет. Размер ежемесячного вознаграждения равнялся 10% от суммы поставленного товара.

Как отметили в МВД, в последнее время мужчина проявлял осторожность и старался получать деньги ежеквартально, чтобы уменьшить количество встреч с представителями коммерческих структур.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь («Получение взятки в особо крупном размере»). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведётся работа по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности. Оперативниками ГУБОПиК уже зафиксированы многочисленные факты получения фигурантом денежных средств от представителей коммерческих структур. Инкриминируемая сумма – не менее 200 тысяч долларов США.

 
 
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​Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при получении взятки задержали начальник Городского клинического...
 
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