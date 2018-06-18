При получении взятки задержан начальник Городского клинического патологоанатомического бюро

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при получении взятки задержали начальник Городского клинического патологоанатомического бюро, сообщает МВД.

5245 белорусских рублей и 300 долларов США мужчина получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации.

Информация о коррупционной деятельности поступила правоохранителям в конце мая. Установлено, что фигурант брал взятки в белорусских рублях и в иностранной валюте более десяти лет. Размер ежемесячного вознаграждения равнялся 10% от суммы поставленного товара.

Как отметили в МВД, в последнее время мужчина проявлял осторожность и старался получать деньги ежеквартально, чтобы уменьшить количество встреч с представителями коммерческих структур.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь («Получение взятки в особо крупном размере»). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведётся работа по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности. Оперативниками ГУБОПиК уже зафиксированы многочисленные факты получения фигурантом денежных средств от представителей коммерческих структур. Инкриминируемая сумма – не менее 200 тысяч долларов США.