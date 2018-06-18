Умер бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Данько

Скончался бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Данько, сообщает УВД Миноблисполкома.

Владимир Данько родился 14 декабря 1941 года в деревне Сервечь Кореличского района. Начинал службу в органах внутренних дел в 1965 году. В 1981 – 1985 годах – заместитель начальника, начальник управления охраны общественного порядка МВД БССР; в 1985 – 1991 годах – начальник УВД Гродненского облисполкома. С 1991-го – заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь. В 1994-м возглавлял Министерство внутренних дел Республики Беларусь; в 1995 – 1999 годах руководил Академией МВД Республики Беларусь.

Награждён орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», отмечен другими государственными и ведомственными наградами.