"Паника" на проспекте Машерова у дома номер 54. Что искали спасатели?

Сегодня, 19 июня 2018 года около 15.00 поступила информация о возгорании на ул. Октябрьской революции в доме №19 на первом этаже. Прибывшие спасатели констатировали отсутствие необходимости в их помощи и немедленно убыли на другую "точку". По адресу Машерова 54 прохожие заметили задымление в подъезде.



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По итогу оказалось, что источник дыма был незначительный, и никакой угрозы не представлял.



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В общем - ничего серьёзного. Но бдительность не помешает.



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Фото - очевидцы.



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