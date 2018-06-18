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"Паника" на проспекте Машерова у дома номер 54. Что искали спасатели?
19.06.2018 15:56 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 19 июня 2018 года около 15.00 поступила информация о возгорании на ул. Октябрьской революции в доме №19 на первом этаже. Прибывшие спасатели констатировали отсутствие необходимости в их помощи и немедленно убыли на другую "точку". По адресу Машерова 54 прохожие заметили задымление в подъезде.
По итогу оказалось, что источник дыма был незначительный, и никакой угрозы не представлял.
В общем - ничего серьёзного. Но бдительность не помешает.
Фото - очевидцы.
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Сегодня, 19 июня 2018 года около 15.00 поступила информация о возгорании на ул. Октябрьской революции в доме №19 на первом этаже. Прибывшие спасатели констатировали...
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