ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реконструкторы из 11 стран воссоздадут эпизоды обороны Брестской крепости

19.06.2018 15:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Реконструкторы из 11 стран планируют принять участие в международном военно-историческом слете "22 июня. Брестская крепость", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56539.php

Реконструкторы из 11 стран воссоздадут эпизоды обороны Брестской крепости

Мероприятие пройдет в восьмой раз. Ожидается, что в нем примут участие около 550 реконструкторов из Беларуси, России, Австрии, Украины, Израиля, Чехии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Японии, Китая. Организаторы в том числе приглашают на слет молодежь. В нынешнем году к брестским кадетам присоединятся российские юнармейцы.

Первые участники начнут прибывать в Брест уже сегодня. Они обустроятся в лагере на территории Кобринского укрепления, где воссоздадут быт военного времени. Реконструкторы будут жить в палаточном городке, а также в горжевых казармах, где в 1941 году размещались подразделения 125 стрелкового полка.

На 21 июня запланировано шествие реконструкторов от Брестской крепости по ул. Зубачева и Гоголя до Советсткой. На главной пешеходной улице будет воссоздана атмосфера последнего предвоенного дня. Главное же действо развернется на рассвете 22 июня. После митинга-реквиема в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" брестчане и гости города переместятся на Кобринское укрепление, где в пять часов начнется реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом.

"В этом году мы разработали новый сценарий. Оборона крепости включает много эпизодов, показать которые за 40 минут невозможно. По традиции воссоздадим основные, добавили и новые моменты - бой ефрейтора Василия Волокитина, эпизод с живым щитом. Также зрители увидят, через какие трудности пришлось пройти дочери старшины музыкантского взвода Вале Зенкиной. По решению командования девочка с другими детьми и женщинами была отправлена из крепости, но вместе с матерью попала в плен", - отметили организаторы.

Страшные события 77-летней давности реконструкторы воссоздадут с помощью пиротехники, броневика, легкового автомобиля, грузовиков ГАЗ-АА, мотоциклов. "Мы хотим показать, что война - это не шоу, а трагедия, самое мерзкое и отвратительное, что может произойти в жизни", - подчеркнули собеседники.

Организаторами военно-исторического фестиваля являются Брестские областной и городской исполкомы, областной Центр молодежного творчества, общественное объединение "Военно-исторический клуб "Гарнизон", Белорусский республиканский союз молодежи, областной и городской военные комиссариаты.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реконструкторы из 11 стран планируют принять участие в международном военно-историческом слете "22 июня. Брестская крепость", сообщили корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск заявил о саботаже на производстве Tesla
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика