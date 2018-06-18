Реконструкторы из 11 стран воссоздадут эпизоды обороны Брестской крепости

Реконструкторы из 11 стран планируют принять участие в международном военно-историческом слете "22 июня. Брестская крепость ", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.



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Мероприятие пройдет в восьмой раз. Ожидается, что в нем примут участие около 550 реконструкторов из Беларуси, России, Австрии, Украины, Израиля, Чехии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Японии, Китая. Организаторы в том числе приглашают на слет молодежь. В нынешнем году к брестским кадетам присоединятся российские юнармейцы.

Первые участники начнут прибывать в Брест уже сегодня. Они обустроятся в лагере на территории Кобринского укрепления, где воссоздадут быт военного времени. Реконструкторы будут жить в палаточном городке, а также в горжевых казармах, где в 1941 году размещались подразделения 125 стрелкового полка.

На 21 июня запланировано шествие реконструкторов от Брестской крепости по ул. Зубачева и Гоголя до Советсткой. На главной пешеходной улице будет воссоздана атмосфера последнего предвоенного дня. Главное же действо развернется на рассвете 22 июня. После митинга-реквиема в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" брестчане и гости города переместятся на Кобринское укрепление, где в пять часов начнется реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом.

"В этом году мы разработали новый сценарий. Оборона крепости включает много эпизодов, показать которые за 40 минут невозможно. По традиции воссоздадим основные, добавили и новые моменты - бой ефрейтора Василия Волокитина, эпизод с живым щитом. Также зрители увидят, через какие трудности пришлось пройти дочери старшины музыкантского взвода Вале Зенкиной. По решению командования девочка с другими детьми и женщинами была отправлена из крепости, но вместе с матерью попала в плен", - отметили организаторы.

Страшные события 77-летней давности реконструкторы воссоздадут с помощью пиротехники, броневика, легкового автомобиля, грузовиков ГАЗ-АА, мотоциклов. "Мы хотим показать, что война - это не шоу, а трагедия, самое мерзкое и отвратительное, что может произойти в жизни", - подчеркнули собеседники.

Организаторами военно-исторического фестиваля являются Брестские областной и городской исполкомы, областной Центр молодежного творчества, общественное объединение "Военно-исторический клуб "Гарнизон", Белорусский республиканский союз молодежи, областной и городской военные комиссариаты.