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Путин прибыл в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства

19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко и примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает РИА «Новости».

Ожидается, что Путин и Лукашенко проведут беседу перед началом заседания Госсовета, а по его окончании сделают заявление для прессы.

Повестка дня заседания включает девять вопросов, включая утверждение концептуального программного документа «Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы».

Нынешнее заседание Высшего госсовета 21-е по счету, предыдущее прошло в Москве 30 июня 2016 года.

 



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Теги: Минск
 
 
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В повестке дня – утверждение приоритетных направлений развития Союзного государства на 2018-2022 годы.
 
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