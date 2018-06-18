Путин прибыл в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко и примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает РИА «Новости» .

Ожидается, что Путин и Лукашенко проведут беседу перед началом заседания Госсовета, а по его окончании сделают заявление для прессы.

Повестка дня заседания включает девять вопросов, включая утверждение концептуального программного документа «Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы».

Нынешнее заседание Высшего госсовета 21-е по счету, предыдущее прошло в Москве 30 июня 2016 года.