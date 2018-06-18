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На Октябрьской площади в Минске заработает крупнейшая фан-зона Беларуси

19.06.2018 16:11 — Разное | Аргументы и факты  
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На Октябрьской площади в Минске заработает крупнейшая фан-зона Беларуси
Фото из открытых источников

С 19 июня на столичной Октябрьской площади начинает работу крупнейшая фан-зона, где все желающие смогут расслабиться и приятно провести время за просмотром прямых трансляций матчей Чемпионата мира по футболу!

На Октябрьской площади в Минске заработает крупнейшая фан-зона Беларуси Футбольные баталии. Где смотреть Чемпионат мира по футболу?

Огромные экраны, фуд-корт и зона для комфортного отдыха, удобные места - и всё это на Октябрьской площади! Фан-зона является настоящим подарком для всех жителей и гостей города, которые неравнодушны к хорошему отдыху и футбольным баталиям главного спортивного события в мире.

Площадка для болельщиков рассчитана на 400 посадочных мест, суммарная площадь экранов — 30 м.кв., различные активации, с первого дня работают 4 точки реализации еды, а также точки разливного пива. В ближайшее время продажу еды начнут и фудтраки.

Вход для всех посетителей абсолютно бесплатный, а работать площадка будет ежедневно с 12.00 до 24.00 в течение всего проведения Чемпионата мира по футболу - 2018. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире!  

 
 
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Огромные экраны, фуд-корт и зона для комфортного отдыха, удобные места - и всё это на Октябрьской площади!
 
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