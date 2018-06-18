«Они в сто лет женятся». Репортаж об исследовании долгожителей Азербайджана

Есть такой анекдот про кавказских горцев. Журналист приходит к 120-летнему дедушке. «Вы пьёте?» - «Каждый день». - «Курите?» - «Конечно». - «А что с женщинами?» - «В десятый раз женат». - «Но почему?!» - «Иначе я вообще никогда не умру!» Это юмор, но в целом так и есть - люди на Кавказе действительно живут долго, хотя отдельные старики дымят, а некоторые не прочь и выпить на праздниках. В бывшей советской республике Азербайджан на 10 млн населения насчитывается 838 (!) человек, перешагнувших 100-летний рубеж. Многие из них активны, не жалуются на здоровье, до сих пор (!) занимаются работой по дому, ухаживают за скотом и… вступают в брак. Как в нашем мире можно сохранить здоровье до глубокой старости, разбирался обозреватель «АиФ».

Ровесник Наполеона

- Существует популярное мнение - высоко в горах люди могут прожить целый век. Однако подобная информация никем не подтверждена, - объясняет директор Института физиологии Азербайд­жана, доктор биологических наук, профессор Улдуз Гашимова. - Чемпионы долголетия у нас обитают скорее в предгорьях - в Ленкоранском и Лерикском районах, а также в Нагорном Карабахе. Даже старики, ставшие беженцами вследствие войны, сейчас демонст­рируют удивительное здоровье, хотя им пришлось сменить многое - и стиль жизни, и питание, и воду. В любой стране имеются так называемые голубые зоны, где люди живут дольше всех, как правило, это сельские районы. Самые низкие значения долгожительства в Азербайджане отмечены в Апшероне (предместье Баку. - Авт.) - это район интенсивной добычи нефти, что отражается на качестве окружающей среды. Отмеренный природой предел жизни человека - 110-120 лет: его может достигнуть каждый, но лишь при соблюдении определённых условий.

Старейший гражданин Азербайджана на данный момент (имеется в виду подтверждённый возраст) - 108-летняя Васма Мамедова из Ленкорани. В советское время был широко известен случай Ширали Муслимова - пастуха из Лерикского района, который якобы прожил 168 лет и умер в 1973 г. (то есть теоретически помнил ещё времена Наполеона), однако документами его долголетие доказать не смогли. Как рассказывает профессор Улдуз Гашимова, зачастую паспортный возраст стариков завышен: после определённого времени старые люди склонны прибавлять себе годы. Скажем, ему исполнилось 90 лет, а он скажет - 95: на Кавказе чем старше, тем больше уважения к «аксакалу» («седобородому»). Именно по­этому Институт физиологии работает только с доказанными долгожителями, используя специальные опросники - о датах, возрасте детей, памятных для региона исторических событиях.

«Просто не завидуйте»

Перед сном долгожители обязательно употребляют молочные продукты - катык (азербайджанская разновидность кефира), простоквашу, мацони. В отличие от жителей мегаполисов местные старики вообще не задумываются - полезная это еда или нет. Они просто едят то, что было принято у их родителей. В Москве и других городах гуру здорового образа жизни учат - для долголетия ты должен часами заниматься в фитнес-центре, есть только экологически чистую солому, выращенную на склонах Альп. Однако эти старики жуют мясо, не занимаются спортом и спокойно доживают до ста лет. Среди мужчин-долгожителей имеются заядлые курильщики - большинство из них ветераны Великой Отечественной, а на фронте без курева было сложно. Правда, в ход идёт не фабричный табак, а собственноручно выращенный. От алкоголя полного отказа нет - на праздниках старики позволяют себе выпить. Только женщины к спиртному не прикасаются.

- Эти люди потрясающе спокойны, - говорит член-корреспондент Академии наук Азербайджана 86-летний Рафик Касимов. - Современные обитатели городов слишком нервные. Я сам такое видел - разобьёт стакан человек и плачет, чуть ли не волосы на себе рвёт. У долгожителей философское отношение к жизни. Они никому не завидуют. Мой отец дожил до 102 лет, он не ругался и не злился. Ему в семье говорят: соседи приобрели новый холодильник, давай купим ещё лучше. А он - к чему в долги влезать? Поживём и со старым. В Баку, Москве, Нью-Йорке люди с ума сходят, чтобы окружить себя предметами роскоши. Зачем? Когда у долгожителей умирает близкий человек, они хоронят его с уважением. Но не терзают себя: ведь это не вернёт покойного, тебе будет только хуже. Повторные браки там норма - ни мужчина без женщины, ни женщина без мужчины не остаются. Даже в сто лет женятся! К врачам обращаются редко, у них ни одного случая болезни Альцгеймера, всё в порядке с сердцем, старческого слабоумия тоже нет. Мой отец от гриппа лечился так: выйдет на мороз, окатит себя ледяной водой, чаю с малиной выпьет - и больше не болеет. Повторять его метод я не советую, однако сейчас человек пару раз чихнёт и сразу пьёт антибиотик. Глупо.



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Баран на балконе

Пожалуй, один из самых главных моментов - среди долгожителей Азербайджана нет одиноких. Старики пользуются уважением в своей семье, окружены любовью и заботой. Никто не чувствует себя забытым. У них постоянно спрашивают совета, их мнением интересуются. Среди тех, кто перешагнул столетний рубеж, отсутствуют озлобленные и ворчливые люди. Да и обижаться им не на кого - бабушек и дедушек всерьёз уважают, они желанные гости на любых семейных торжествах. «Если человек перестаёт быть востребованным, он быстро умирает, - разводят руками в Институте физиологии. - Хорошее настроение и позитив в старости по­просту необходимы».

Под конец беседы я спрашиваю сотрудников института: а как быть городскому населению? Мы-то барана на балконе не заведём и овощи-фрукты в ванной не вырастим. «Не экономьте на качестве еды и воды, - советует профессор Улдуз Гашимова. - Понятно, сейчас кризис и у всех плохо с день­гами, но лучше уж сэкономить на чём-то другом, например на одежде. Побольше двигайтесь, ездите на работу не на машине, а на общественном транспорте. Изменить образ жизни можно и в 60 лет, это не так трудно, как вы думаете. Постарайтесь почаще бывать в хорошем настроении. Задумайтесь, честное слово, неужели так всё у вас плохо?» Да, чистая правда. Кроме того, ведь относиться к пожилым родителям с уважением и почётом могут многие из нас. Задумайтесь. Продлевая им жизнь своей любовью, вы тем самым обеспечиваете долголетие и себе. И для этого вовсе не обязательно переезжать в горы.