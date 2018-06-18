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Конец прекрасной эпохи. Чем запомнился Станислав Говорухин

19.06.2018 15:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Конец прекрасной эпохи. Чем запомнился Станислав Говорухин
Владимир Федоренко / РИА Новости

В 2015 году году Станислав Говорухин представил на фестивале «Кинотавр» свой последний фильм «Конец прекрасной эпохи». Экранизация рассказов Сергея Довлатова ничего в Сочи не выиграла, наоборот — получила не самую восторженную критику, но позже принесла Говорухину режиссерские призы двух соперничающих премий — «Ники» и «Золотого орла», которые в этом оказались единодушны. При этом за наградами Говорухин, такое чувство, никогда не гнался. Он и народным артистом России стал только в 2006 году, когда дальше тянуть уже было нельзя, а потом был одним из инициаторов обсуждения — что вообще делать с этими званиями, оставшимися в наследство от Советского Союза. Проблема, впрочем, не решена до сих пор, а народным Говорухин остался.

Конец прекрасной эпохи. Чем запомнился Станислав Говорухин Режиссёр Станислав Говорухин - о знании истории, вере и хрене

В советское время у него сложилась впечатляющая карьера. Уже взрослым он узнал, что его отец — донской казак — был репрессирован в 30-е годы, едва ли не сразу после рождения сына. Мать эту информацию скрывала, говорила детям, что развелась — так, видимо, было проще. Говорухин окончил школу, выучился на геолога, но побродить по тайге с экспедициями ему не довелось: появилось новое увлечение — телевидение. Работал в только что открывшейся телестудии в Казани, потом снова отправился изучать новое — поступил во ВГИК, на режиссерский факультет, в мастерскую Якова Сегеля. Ну а после ВГИКа оказался на Одесской киностудии.

Именно с Одессой связаны самые громкие работы Говорухина-режиссера. Он начал с «Вертикали», в которой чуть ли не впервые на всю страну прозвучали песни Владимира Высоцкого, сыгравшего роль радиста Володи. Так и пошло дальше. В 1972 году вышла картина «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» с Леонидом Куравлевым в заглавной роли — первая из длинной череды экранизаций.

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В конце 70-х Говорухин выпустил свой самый известный и самый, пожалуй, культовый фильм — «Место встречи изменить нельзя» по роману братьев Вайнеров «Эпоха милосердия». Снова с Высоцким — его Жеглов оказался настолько близок к обычным людям, что многие фразы этого героя моментально ушли в народ. «Вор должен сидеть в тюрьме», «по пятницам не подаю», «а теперь Горбатый» — их употребляют, даже иногда не зная, откуда они взялись.

А 80-е оказались для Говорухина самыми насыщенными и переломными. Он менялся вместе со страной — или наоборот, получил возможность быть собой. Фильмы для детей — «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта» — перемежались вполне взрослыми «Десятью негритятами». А ведь была еще и документальная трилогия о том, что происходит вокруг, взгляд режиссера на знаковые события эпохи — «Так жить нельзя» 1990 года, «Россия, которую мы потеряли» 1992 года и «Великая криминальная революция» 1994 года. И пусть названия этих картин сейчас используются, скорее, в ироническом смысле, а на вопрос «как жить можно?» ответ так и не найден, для самого режиссера это были попытки найти хоть какую-то опору.

Конец прекрасной эпохи. Чем запомнился Станислав Говорухин
Станислав Говорухин в роли Крымова в художественном фильме «АССА». Фото: РИА Новости

 

Был еще и Крымов, которого Говорухин сыграл в «Ассе» Сергея Соловьева — квинтэссенция всего, с чем пытались бороться силы прогресса во время перестройки. Правда, победить оказалось невозможно, но это уже другой разговор. А в конце 90-х Говорухин снова снял программного «Ворошиловского стрелка», в котором пытался ответить на вопрос: можно ли самому вершить правосудие?

Конец прекрасной эпохи. Чем запомнился Станислав Говорухин
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Станислава Говорухина вряд ли можно охарактеризовать как-то однозначно. В советские годы его режиссерские, сценарные и актерские работы постоянно попадали в цель — они и выходили в нужное время, и давали повод поспорить о том, что творится вокруг, и открывали зрителям что-то новое. После распада СССР он погрузился в политику, стал депутатом Государственной думы, работал в думском комитете по культуре, решения которого не всегда были однозначны, был одним из рупоров консервативного крыла — что тоже вызывало критику его высказываний. Но вместе с тем остался верен своей профессии, и пусть его фильмы не вызывали былой реакции, они все равно получались качественными и точными высказываниями о дне сегодняшнем.

Конец прекрасной эпохи. Чем запомнился Станислав Говорухин
Режиссёр Станислав Говорухин, получивший приз в номинации «Лучшая режиссёрская работа» за фильм «Конец прекрасной эпохи», на XXIX церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» в театре фольклора «Русская песня». 2016 г. Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

 

Говорухина похоронили дважды. Накануне, 13 июня, в СМИ появились ошибочные сообщения о его смерти. Их, разумеется, быстро опровергли, но подтвердили, что режиссер находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он скончался утром в четверг, 14 июня, в санатории «Барвиха» на 83-м году жизни, после продолжительной болезни. 

 
 
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​На 83-м году жизни скончался режиссер, сценарист и актер, народный артист России Станислав Говорухин.
 
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