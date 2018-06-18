Получив тяжкие телесные повреждения…...

13 июня 2018 года Ивацевичским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по обвинению предпринимателя Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК Республики Беларусь “Нарушение правил охраны труда”.

Б. обвиняется в том, что без заключения в надлежащем порядке трудового договора, не потребовав документы, необходимые для заключения трудового договора, не ознакомив под роспись с порученной работой и условиями работы под роспись, не разъяснив права и обязанности, не проведя вводный инструктаж по охране труда, без прохождения предварительного медицинского осмотра, не обеспечив проведение инструктажа по охране труда, обучение, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, допустил к работе на вибропрессовой установке и штабелере несовершеннолетнего жителя Ивацевичей З., 2002 г.р., который не обладая навыками выполнения работ на вибропрессовой установке и штабелере, находясь в цеху по изготовлению бетонных изделий, по неосторожности был травмирован рабочим механизмом штабелера, в результате чего, получил тяжкие телесные повреждения опасные для жизни (на день предоставления сведений находится в тяжелом состоянии в медучреждении Бреста.

В ходе проверки прокуратурой Ивацевичского района установлено, что Б. привлекались к труду без соблюдения требований трудового законодательства и другие лица, в том числе несовершеннолетние. Органами уголовного преследования Б. задержан, на его имущество наложен арест.

В связи с изложенным напоминаем, что согласно ст. 54 Трудового кодекса (ТК) Республики Беларусь, при приеме на работу наниматель обязан:

1) потребовать документы, необходимые для заключения трудового договора в соответствии с законодательством; 2) ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями и оплатой труда и разъяснить его права и обязанности; 3) ознакомить работника под роспись с коллективным договором, соглашением и документами, регламентирующими внутренний трудовой распорядок; 4) провести вводный инструктаж по охране труда; 5) оформить заключение трудового договора приказом (распоряжением) и объявить его работнику под роспись; 6) в соответствии с установленным порядком завести (заполнить) на работника трудовую книжку.

В случае возникновения сомнений в подлинности документа об образовании, наниматель обязан направить запрос в республиканский орган государственного управления, проводящий государственную политику в сфере образования, о подтверждении факта его выдачи конкретному лицу.

В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру, если иное не установлено кодексом. Ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних работников проводятся в рабочее время с сохранением среднего заработка.

Необходимо также обратить внимание, что санкция ч. 1 ст. 306 УК Республики Беларусь предусматривает максимально строгое основное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Яна ДРОБЫШ, помощник прокурора Ивацевичского района.