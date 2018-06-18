День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны – 22 июня

Беларусь и Россию объединяет одна история. В пятницу мы вместе будем вспоминать героев Великой Отечественной. Каким будет этот День всенародной памяти жертв войны, рассказали сегодня организаторы.

Старт, по традиции, на рассвете в Брестской крепости, которая первой приняла удар врага. Митинг-реквием начнётся в четыре утра. Затем реконструкторы из 11 стран воссоздадут первые минуты обороны легендарной цитадели. Памятные церемонии пройдут во всех областях. В Гродно – на берегу Немана, жители Могилёва соберутся на Буйничском поле, в Гомеле – у вечного огня, а в Витебске – на Успенской горе, где похоронены три Героя Советского Союза, среди которых и партизан Батька Минай. В столице День всенародной памяти начнётся с возложения цветов к монументу Победы. Затем по всему городу – концерты в память о защитниках. Имена многих из них до сих пор не установлены. Но каждый год поисковый отряд уменьшает список пропавших без вести.

Только в прошлом году поисковики исследовали более 90 мест. Перезахоронены останки почти восьмисот воинов. А на памятниках появились неизвестные ранее имена более 40 солдат Красной Армии.