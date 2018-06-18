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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина проходят в Минске

19.06.2018 16:24 — Разное | ОНТ  
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Формирование равной конкурентной среды, межрегиональное сотрудничество, урегулирование вопросов по пересечению белорусско-российской границы. Это главные темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Президент России прибыл во Дворец Независимости. Встреча проходит в узком составе. Главы государств обсуждают наиболее актуальные вопросы Союзного государства. Один из них – устранение взаимных барьеров в экономике и торговле.

И здесь есть как успехи (в прошлом году торговля между странами выросла на четверть и превысила 32 миллиарда долларов), так и проблемы – на их решении Александр Лукашенко призвал сконцентрировать усилия.

Второй раунд переговоров пройдёт в формате заседания Высшего госсовета Союзного государства с участием глав правительств и министров. Деловая повестка включает около десяти вопросов. Это итоги торгово-экономического сотрудничества прошлого года, отчёт об исполнении бюджета 2016, программа согласованных действий во внешней политике. Президенты утвердят приоритеты развития Союзного государства до 2022 года. Также предстоит усилить работу Постоянного Комитета интеграционного объединения. Главная задача – наладить эффективное сотрудничество между министерствами и ведомствами при реализации совместных проектов. 

 
 
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​Формирование равной конкурентной среды, межрегиональное сотрудничество, урегулирование вопросов по пересечению белорусско-российской границы. Это главные...
 
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