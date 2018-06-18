В Индии на новоселье отравились более 250 человек

Как минимум три ребёнка скончались и более 250 человек получили отравление после ужина по случаю новоселья в штате Махараштра на западе Индии.

Всего на церемонию были приглашены около 500 человек. Первыми недомогание и боль в животе почувствовали дети, затем похожие симптомы появились и у взрослых. Люди стали обращаться в больницу. По предварительным данным, что причиной отравления могло стать попадание в еду инсектицидов (химические препараты для уничтожения вредных насекомых).