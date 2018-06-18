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В Индии на новоселье отравились более 250 человек
Как минимум три ребёнка скончались и более 250 человек получили отравление после ужина по случаю новоселья в штате Махараштра на западе Индии.
Всего на церемонию были приглашены около 500 человек. Первыми недомогание и боль в животе почувствовали дети, затем похожие симптомы появились и у взрослых. Люди стали обращаться в больницу. По предварительным данным, что причиной отравления могло стать попадание в еду инсектицидов (химические препараты для уничтожения вредных насекомых).
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Как минимум три ребёнка скончались и более 250 человек получили отравление после ужина по случаю новоселья в штате Махараштра на западе Индии.
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