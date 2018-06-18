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Во время нерестового запрета в Беларуси госинспекцией выявлено более 800 нарушений

19.06.2018 16:08 — Разное | Ежедневник  
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Во время нерестового запрета в Беларуси госинспекцией выявлено более 800 нарушений

фото: gosinspekciya.gov.by

Во время весеннего нерестового запрета, который продлился в Беларуси с 20 марта по 8 июня, сотрудники природоохраны установили более 800 нарушений правил ловли рыбы, изъяли почти 52 километра сетей и более 500 других запрещенных орудий.

Об этом сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Всего за время нереста госинспекторы изъяли около 2 тысяч запрещенных орудий рыболовства: 1334 сети общей длиной 51,7 км (20% бесхозяйные), 529 прочих орудий (сетные экраны, подъемники, бучи, мережи, остроги и т. п.), 2 электроловильных устройства и 2,1 т незаконно выловленной рыбы. 

По решению судов в апреле-мае у нарушителей, задержанных сотрудниками Госинспекции, конфисковали 6 маломерных судов, лодочный мотор и автомобиль.  

Одновременно в этот же период велась работа и по другим направлениям – в сферах охоты и лесопользования. В итоге из нелегального оборота изъято 47 единиц незарегистрированного оружия, а также выявлено 812 кубометров незаконно срубленной древесины.

 
 
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Во время весеннего нерестового запрета, который продлился в Беларуси с 20 марта по 8 июня, сотрудники природоохраны установили более 800 нарушений правил ловли рыбы,...
 
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