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Наводнение в Кот-д’Ивуаре унесло жизни 15 человек
Наводнение, вызванное проливными дождями в крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане, унесли жизни 15 человек.
Сильные ливни прошли в ночь с понедельника на вторник. Местные реки вышли из берегов. Как заявил министр внутренних страны Сидики Диаките, согласно предварительным данным, 15 человек погибли, 115 местных жителей доставлены в укрытия. Поисково-спасательная операция продолжается.
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Наводнение, вызванное проливными дождями в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане, унесли жизни 15 человек.
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