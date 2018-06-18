​Вековую историю страны в уникальных фотографиях и лицах показывают в Бресте

Самые яркие снимки за 100 лет – работы Белорусского телеграфного агентства представили на выставке «Імгненні стагоддзя».

Культура, традиции, спорт, важные политические и социальные события. Всё отражает основные вехи в истории страны. И в центре кадра – всегда человек.

Чтобы подготовить выставку, авторам пришлось отсмотреть более 200 тысяч снимков. Именно столько хранится в архивах БЕЛТА. Отдельную экспозицию посвятили Брестскому региону. На ней эксклюзивные фотографии крепости, снимки послевоенного города. Традицию продолжат в других регионах. До конца года фотовыставка посетит все областные города.