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Вековую историю страны в уникальных фотографиях и лицах показывают в Бресте
Самые яркие снимки за 100 лет – работы Белорусского телеграфного агентства представили на выставке «Імгненні стагоддзя».
Культура, традиции, спорт, важные политические и социальные события. Всё отражает основные вехи в истории страны. И в центре кадра – всегда человек.
Чтобы подготовить выставку, авторам пришлось отсмотреть более 200 тысяч снимков. Именно столько хранится в архивах БЕЛТА. Отдельную экспозицию посвятили Брестскому региону. На ней эксклюзивные фотографии крепости, снимки послевоенного города. Традицию продолжат в других регионах. До конца года фотовыставка посетит все областные города.
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Самые яркие снимки за 100 лет – работы Белорусского телеграфного агентства представили на выставке «Імгненні стагоддзя».
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