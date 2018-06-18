Ярко-зелёная жидкость вытекала из ливнёвок Чижовского водохранилища

Минчан, которые живут рядом с Чижовским водохранилищем, напугал необычный цвет воды.

Ярко-зелёная жидкость вытекала из ливнёвок. Люди запаниковали – предположили, что произошла утечка химии. Но в природоохранном ведомстве поспешили успокоить: всё в норме. Вещество зелёного цвета не опаснее пищевого красителя. Его используют, чтобы выявлять утечки воды в системе отопления. Обитатели Чижовского водохранилища не пострадали.