​Разрушенные дороги и затопленные улицы: американский штат Мичиган уходит под воду

В некоторых районах объявлен режим стихийного бедствия.

Жизнь в регионе парализована: перекрыты автотрассы, многие дома остались без света, некоторые и вовсе разрушены. Причина всем бедствиям – проливные дожди, которые шли несколько часов. На ликвидацию последствий разгула стихии направлены военные.