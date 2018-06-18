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Разрушенные дороги и затопленные улицы: американский штат Мичиган уходит под воду
В некоторых районах объявлен режим стихийного бедствия.
Жизнь в регионе парализована: перекрыты автотрассы, многие дома остались без света, некоторые и вовсе разрушены. Причина всем бедствиям – проливные дожди, которые шли несколько часов. На ликвидацию последствий разгула стихии направлены военные.
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В некоторых районах объявлен режим стихийного бедствия.
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