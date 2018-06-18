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Любимец женщин и неприятностей. Что спасало и убивало Джонни Деппа

19.06.2018 16:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Любимец женщин и неприятностей. Что спасало и убивало Джонни Деппа
shutterstock.com

Совсем недавно артист, сценарист, музыкант и продюсер с мировым именем посетил Россию с концертами в составе группы «Голливудские вампиры». Вел себя хорошо. Скандалов не устраивал, ходил по музеям, осматривал достопримечательности и фотографировался со всеми желающими.

Но таким Депп был не всегда. Трудное детство, безбашенная юность, алкоголь, наркотики, депрессии и взрывной характер не особо способствовали быстрому восхождению на голливудский олимп. Да он на него никогда особо не стремился. Восхождение это случилось практически само собой...

Любимец женщин и неприятностей. Что спасало и убивало Джонни Деппа Джонни Депп хочет стать гитаристом в группе Мэрилина Мэнсона

Будущий актер рос в довольно неблагополучной семье. Джонни впоследствии вспоминал, что мать не уделяла ему никакого внимания. Она ругалась, как сапожник, курила, как паровоз, и была помешана на игре в карты. Отец же очень любил выпить и в пьяном состоянии частенько избивал и жену, и детей. Единственным близким человеком для Джонни был его дедушка. Но его не стало, когда парню исполнилось девять лет. С этого момента мальчишка оказался полностью предоставлен сам себе.

С 12 лет он начал курить, пристрастился к алкоголю и наркотикам, из-за чего имел постоянные проблемы в школе. Мать на трудности сына особого внимания не обращала, но однажды решила сделать ему подарок — купила Деппу дешевую электрогитару. Музыка серьезно увлекла Джонни. В ней он находил спасение от многих подростковых проблем и трудностей. В итоге, когда родители развелись, он, прихватив гитару, ушел из дома к своему приятелю. Вместе они организовали гаражную группу и даже имели небольшой доход от редких выступлений в ночных клубах.

В составе этой доморощенной группы Деппа однажды заметил легендарный Игги Поп. Он пригласил парней выступить на своем концерте. Отказываться было глупо.

За кулисами концерта Игги Попа Джони случайно познакомился с другой знаменитостью — актером Николасом Кейджем. Николас в свою очередь свел парня со своим агентом, чтобы тот прошел пробы для съемках в фильме «Кошмар на улице Вязов». Депп был уверен, что речь идет об эпизодической роли, поэтому сильно удивился, узнав, что в итоге за ним закрепили одну из главных ролей.

Любимец женщин и неприятностей. Что спасало и убивало Джонни Деппа
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Несмотря на столь яркий кинодебют и успех фильма, Депп даже не думал о продолжении актерской профессии. Музыка стала для него главным в жизни.

Но голливудские режиссеры и продюсеры так не считали. Деппу стали регулярно поступать предложения сняться в той или иной картине, причем фильмы эти были далеко не третьесортными. Кино приносило неплохие деньги. Их начинающий актер собирался инвестировать в развитие своей группы. Однако в последний момент он поменял свое решение и потратил все на актерские курсы.

 
 
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9 июня одному из самых популярных и высокооплачиваемых в мире актеров Джонни Деппу исполнилось 55 лет.
 
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