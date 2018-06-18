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"Они спали на коврике моей квартиры". Земфира рассказала о помешанных поклонниках
Сегодня на официальной странице певицы в Facebook появилось эмоциональное сообщение. Земфира, которая нечасто общается со СМИ и высказывается в соцсетях, посвятила свое обращение безумным фанатам.
Артистка рассказала, что часто становилась «жертвой» помешанных людей, которые «спали на коврике моей квартиры, писали мне по 50 писем в день, звонили по 4 часа подряд в дверь, и требовали, требовали. выйди, открой, поговори, «ты не понимаешь» (орфография и пунктуация автора сохранены). Певица задается риторическим вопросом «что мне нужно?» и сама же отвечает: «уважение, личное пространство, выбор».
Напомним, что белорусские поклонники Земфиры смогут увидеть ее уже совсем скоро. Меньше чем через две недели, 1 июля, на территории столичного аэропорта Минск-1 пройдет
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Сегодня на официальной странице певицы в Facebook появилось эмоциональное сообщение.
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