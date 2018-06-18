Роналду, Месси, Акинфеев и другие: какие бизнесы есть у знаменитых футболистов



Фото с сайта rbc.ru

Чемпионат мира по футболу стартовал на прошлой неделе, в самом разгаре групповой этап соревнований. Пока вы болеете за любимые сборные, мы решили подготовить подборку, какими бизнесами занимаются известные футболисты — участники нынешнего мундиаля.

Криштиану Роналду, Португалия

По данным Forbes, доходы игрока «Реал Мадрид» и сборной Португалии в прошлом году составили около $ 108 млн, из которых около $ 47 млн — от рекламы. Криштиану сотрудничает с такими брендами, как Nike, Armani, Tag Heuer, Herbalife, Emirates, Clear Vita ABE и др.

Так, например, Nike стал первым индивидуальным спонсором португальца, когда тому было всего 18 лет. А недавно футболист подписал с этим брендом пожизненный контракт на € 22,5 млн в год.



Фото с сайта ria.ru

Помимо других брендов, Криштиану развивает и свой собственный — CR7. Под ним футболист выпускает главным образом одежду. Все началось с нижнего белья и носков, позже добавились рубашки и обувь. Сейчас 13% от каждой проданной вещи идут на личный счет футболиста. Кроме того, есть линейка брендированных пледов CR7. Все продажи приносят Роналду € 6−10 млн в год.

Кроме того, Роналду инвестирует в недвижимость. Так он вложил около € 37 млн в строительство сети отелей Pestana Hotels в Мадриде, Лиссабоне, Нью-Йорке и на Мадейре (ему принадлежит 50% акций проекта).

А в начале 2017 года футболист под своим брендом CR7 в партнерстве с американской сетью Crunch Fitness открыл в Мадриде сеть фитнес-клубов.

Также у Роналду есть несколько мобильных приложений (Ronaldo Kick’n’Run, CR7 Selfie), а также музей на Мадейре.

Лионель Месси, Аргентина

Кроме «оклада» в футбольном клубе «Барселона», который с этого года составляет около € 104 млн в год «грязными» (после вычета налогов — около € 50 млн), Лионель зарабатывает на рекламе. По данным Forbes, годовой доход футболиста в 2017 году составил $ 80 млн, из которых примерно $ 27 млн пришлось на рекламные контракты.



Фото с сайта kp.ru

Так, самый крупный его спонсор — компания Adidas — платит ему около € 20 млн в год. Также звезда футбола сотрудничает с Gatorade, Huawei Technologies, Mastercard, Pepsi, Lay's и другими брендами.

Также нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лицом российского Альфа-Банка на 2018 год. Эту информацию подтвердил представитель банка.

Кроме того, Месси инвестирует в виноделие — в Аргентине производится линейка вин Leo, а также в недвижимость. Так, в прошлом году игрок «Барселоны» купил отель в Сиджесе (Испания) за € 30 млн.

Андрес Иньеста, Испания

После ухода из «Барселоны» Андрес Иньеста собирается продолжить свою карьеру в Японии: он подписал трехлетний контракт, который принесет ему за весь срок € 90 млн.

Также у экс-полузащитника «Барселоны» и действующего полузащитника сборной Испании есть свой винодельческий бизнес . Несколько лет назад он стал владельцем виноградников и винодельни неподалеку от родного города Фуэнтеальбиллья (Испания), вложив в их покупку около € 10 млн.



Фото с сайта eurosport.ru

Его винодельня выпускает в год около 700 тыс. бутылок вина под брендом Bodega Iniesta. А один из сортов Андрес назвал в честь дочери Валерии. Продается вино не только в Испании, но и в других европейских странах, например, в Германии и Великобритании.

Параллельно с виноделием в 2013 году Андрес занялся еще и производством оливкового масла (марка Corazon Loco Oil), а также управлением компанией Maresyterey SL, которая занимается сельским хозяйством в Фуэнтальбилье — начиная с животноводства и заканчивая продажей земельных участков.

Также недавно сообщалось , что Иньеста намерен через свою компанию Maresyterey купить землю в городе Матаро за € 11,5 млн. Планируется, что здесь будут построены жилые дома, а также учебные учреждения.

Александр Самедов, Россия

Зарплата полузащитника московского «Спартака» Александра Самедова составляет около € 1,8 млн в год. Кроме того, он вместе с супругой владеет семейным кафе «Сирень» в московском парке «Сокольники».



Фото с сайта sports.ru

Также футболист является совладельцем ООО «Терминал-Одинцово» (10%), компания в основном занимается тем, что сдает в аренду недвижимость.

Жерар Пике, Испания

Кроме игр за «Барселону» (около € 6 млн в год) и сборную Испании, Жерар Пике известен как главный бизнесмен среди футболистов. Так, он основал компанию Kerad Games, в которую вложил € 500 тыс., чтобы создать собственную игру — Golden Manager. За первые 24 часа в App Store приложение вышло на первое место по количеству установок.



Фото с сайта eurosport.ru

Еще одним проектом Kerad стала Trivia League — квиз-игра на испанском языке.

В октябре 2010 года Пике за € 60 тыс. купил акции компании Natrus, специализирующейся на производстве котлет для гамбургеров и других мясных продуктов, сейчас его доля в этом бизнесе — 33%. Менее известный бизнес, в который вложился Жерар, — производство изотонических напитков 426 Miles, ему принадлежат 40% акций компании.

Кроме того, в 2013 году футболист создал собственный инвестиционный фонд Kerad 3 Invest. А в 2016 он купил 40% акций компании-производителя очков Kypers, причем со временем пакет увеличился до 62%, и сейчас Пике является основным акционером.

Кроме того, у Жерара появилась идея организовать престижный теннисный турнир с участием сильнейших сборных мира. В продвижении бизнесов Пике помогает его супруга — известная певица Шакира.

Роберт Левандовски, Польша

Нападающий «Баварии» и капитан польской сборной за игру в клубе в прошлом году получал € 150 тыс. в неделю (около € 8 млн в год). Кроме этого у него есть и свои бизнесы.

В июне прошлого года Роберт открыл агентство Stor9_, которое занимается раскруткой бренда самого Левандовски. Кроме того, в октябре 2017 футболист в партнерстве с крупным коммуникационным агентством Group One запустил новую медиакомпанию RL Media (у футболиста — 49% акций), которая будет заниматься продвижением некоторых спортсменов.



Фото с сайта fcbayern.com

Также Роберт инвестирует в недвижимость. В 2015 году он купил долю акций строительной компании LS Investments. Левандовски уже вложил деньги в возведение двух домов бизнес-класса в Варшаве. Там же на деньги Левандовски строится клиника спортивной медицины.

Кроме того, Левандовски инвестирует в различные стартапы. Среди проектов, в которые капитан польской сборной вложил деньги, — сайт о футболе Sporticos.com, платформа Lokalny Rolnik — интернет-магазин, где жители пяти крупных городов (Варшавы, Кракова, Познани, Лодзя и Вроцлава) могут купить свежие продукты у местных фермеров, Wedding.pl — свадебный сервис, где подобраны тысячи платьев, букетов и вариантов оформления свадьбы, Lavito — сервис, который помогает девушкам сравнить стоимость услуг в разных салонах красоты и выбрать наиболее подходящее место и другие.

Игорь Акинфеев, Россия

Вратарь, капитан сборной России и ЦСКА зарабатывает в клубе около € 2,5 млн в год. Помимо этого, он стал соучредителем компании «Спорт-Инвест», которая занимается оптовой торговлей лесо- и стройматериалами.



Фото с сайта championat.com

Также Игорь Акинфеев был владельцем ООО «Букет Сервис», которое занималось оптовой торговлей цветами. Однако по информации РБК, Акинфеев просто дал денег одному из своих друзей на открытие компании, а автор проекта в благодарность за это сделал его соучредителем.