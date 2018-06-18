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Роналду, Месси, Акинфеев и другие: какие бизнесы есть у знаменитых футболистов
19.06.2018 15:45 — Разное | ProBusiness
Чемпионат мира по футболу стартовал на прошлой неделе, в самом разгаре групповой этап соревнований. Пока вы болеете за любимые сборные, мы решили подготовить подборку, какими бизнесами занимаются известные футболисты — участники нынешнего мундиаля.
Криштиану Роналду, Португалия
По
Так, например, Nike
Помимо других брендов, Криштиану развивает и свой собственный — CR7. Под ним футболист выпускает главным образом одежду. Все началось с нижнего белья и носков, позже добавились рубашки и обувь. Сейчас 13% от каждой проданной вещи идут на личный счет футболиста. Кроме того, есть линейка брендированных пледов CR7. Все продажи приносят Роналду € 6−10 млн в год.
Кроме того, Роналду инвестирует в недвижимость. Так он вложил около € 37 млн в строительство сети отелей Pestana Hotels в Мадриде, Лиссабоне, Нью-Йорке и на Мадейре (ему принадлежит 50% акций проекта).
А в начале 2017 года футболист под своим брендом CR7 в партнерстве с американской сетью Crunch Fitness открыл в Мадриде сеть фитнес-клубов.
Также у Роналду есть несколько мобильных приложений (Ronaldo Kick’n’Run, CR7 Selfie), а также музей на Мадейре.
Лионель Месси, Аргентина
Кроме «оклада» в футбольном клубе «Барселона», который с этого года
Так, самый крупный его спонсор — компания Adidas —
Также нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лицом российского Альфа-Банка на 2018 год. Эту информацию
Кроме того, Месси
Андрес Иньеста, Испания
После ухода из «Барселоны» Андрес Иньеста
Также у экс-полузащитника «Барселоны» и действующего полузащитника сборной Испании есть свой
Его винодельня выпускает в год около 700 тыс. бутылок вина под брендом Bodega Iniesta. А один из сортов Андрес назвал в честь дочери Валерии. Продается вино не только в Испании, но и в других европейских странах, например, в Германии и Великобритании.
Параллельно с виноделием в 2013 году Андрес занялся еще и производством оливкового масла (марка Corazon Loco Oil), а также управлением компанией Maresyterey SL, которая занимается сельским хозяйством в Фуэнтальбилье — начиная с животноводства и заканчивая продажей земельных участков.
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Александр Самедов, Россия
Зарплата полузащитника московского «Спартака» Александра Самедова
Также футболист является совладельцем ООО «Терминал-Одинцово» (10%), компания в основном занимается тем, что сдает в аренду недвижимость.
Жерар Пике, Испания
Кроме игр за «Барселону» (около € 6 млн в год) и сборную Испании, Жерар Пике
Еще одним проектом Kerad стала Trivia League — квиз-игра на испанском языке.
В октябре 2010 года Пике за € 60 тыс. купил акции компании Natrus, специализирующейся на производстве котлет для гамбургеров и других мясных продуктов, сейчас его доля в этом бизнесе — 33%. Менее известный бизнес, в который вложился Жерар, — производство изотонических напитков 426 Miles, ему принадлежат 40% акций компании.
Кроме того, в 2013 году футболист создал собственный инвестиционный фонд Kerad 3 Invest. А в 2016 он купил 40% акций компании-производителя очков Kypers, причем со временем пакет увеличился до 62%, и сейчас Пике является основным акционером.
Кроме того, у Жерара появилась идея организовать престижный теннисный турнир с участием сильнейших сборных мира. В продвижении бизнесов Пике помогает его супруга — известная певица Шакира.
Роберт Левандовски, Польша
Нападающий «Баварии» и капитан польской сборной за игру в клубе в прошлом году
В июне прошлого года Роберт
Также Роберт инвестирует в недвижимость. В 2015 году он купил долю акций строительной компании LS Investments. Левандовски уже вложил деньги в возведение двух домов бизнес-класса в Варшаве. Там же на деньги Левандовски строится клиника спортивной медицины.
Кроме того, Левандовски инвестирует в различные стартапы. Среди проектов, в которые капитан польской сборной вложил деньги, — сайт о футболе Sporticos.com, платформа Lokalny Rolnik — интернет-магазин, где жители пяти крупных городов (Варшавы, Кракова, Познани, Лодзя и Вроцлава) могут купить свежие продукты у местных фермеров, Wedding.pl — свадебный сервис, где подобраны тысячи платьев, букетов и вариантов оформления свадьбы, Lavito — сервис, который помогает девушкам сравнить стоимость услуг в разных салонах красоты и выбрать наиболее подходящее место и другие.
Игорь Акинфеев, Россия
Вратарь, капитан сборной России и ЦСКА
Также Игорь Акинфеев был владельцем ООО «Букет Сервис», которое занималось оптовой торговлей цветами. Однако по информации РБК, Акинфеев просто дал денег одному из своих друзей на открытие компании, а автор проекта в благодарность за это сделал его соучредителем.
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Чемпионат мира по футболу стартовал на прошлой неделе, в самом разгаре групповой этап соревнований. Пока вы болеете за любимые сборные, мы решили подготовить...
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