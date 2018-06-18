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Такса сделала свой выбор в футбольном матче Япония-Колумбия
История ещё одного предсказания. Интерес – уже к самому способу эксперимента: перед собакой не одинаковый корм, а национальные блюда стран-участниц.
Япония в этой процедуре представлена суши, а Колумбия – бананами. Для чистоты прогноза у оракула две попытки: если дважды подойдёт к флажку одной страны, значит – за ней победа. Но в этот раз такса сначала попробовала суши, а потом – бананы. А значит, результат – ничья.
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История ещё одного предсказания. Такса сделала свой выбор в футбольном матче Япония-Колумбия, который идёт в эти минуты.
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