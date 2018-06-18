



22 июня 2018 года с 14.00 до 15.00 в аг.Мышковичи, в административном здании ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (актовый зал) проведет выездной прием граждан по вопросам, связанным с деятельностью Следственного комитета, заместитель начальника отдела — начальник следственного отделения Кировского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь майор юстиции Дмитрий Петрович КАРАНЬКОВ.

Предварительная запись на прием будет осуществляться в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и

с 14.00 до 18.00 по телефону: (802237) 24-3-18.