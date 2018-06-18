Международный молодежный профсоюзный образовательный форум «ТЕМП-2018 пройдет с 26 по 30 июня 2018 г.

Четвертый год подряд мероприятие собирает молодых людей из разных стран мира. За этот период участие в форуме приняли более 600 человек из 21 страны. В этом году планируется участие 200 профсоюзных активистов из 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Заявки на участие в форуме уже пришли из Грузии, Египта, Ирана, Латвии, Молдовы, России и других стран.

Откроется «ТЕМП-2018» дискуссионной площадкой, участие в которой примут руководство Федерации профсоюзов Беларуси и органов государственного управления, общественные деятели, представители бизнеса. Молодые люди познакомятся организацией работы профсоюзов в нашей стране, особенностями регулирования трудовых взаимоотношений, развитием социального партнерства.

Для участников «ТЕМПа» запланирована обширная образовательная программа, которая включает в себя тренинги, мастер-классы, «круглые столы», встречи с известными политическими и культурными деятелями Беларуси. Во работы форума будут подняты вопросы реализации молодежной политики, поддержки молодежи в трудовых коллективах, развития цифровой экономики и создания новых «зеленых» рабочих мест.

Особенностью проведения форума в этом году станет «региональная программа». Участники посетят крупные промышленные предприятия в разных областях страны. Среди них СЗАО «Белджи»(г. Борисов, Минская обл.), ОАО «Ивацевичдрев» (г. Ивацевичи, Брестская обл.), ОАО «Белшина» (г. Бобруйск, Могилевская обл.). В рамках посещения промышленных предприятий у молодых людей будет возможность изучить условия труда, льготы и гарантий для молодых специалистов, систему наставничества, а также вопросы постоянного повышения квалификации и переобучения.

Пресс-служба Федерации профсоюзов