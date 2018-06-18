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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31 марта 2018 г. №239

19.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 6 апреля 2018 г. N 5/45000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 марта 2018 г. N 239

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН К НЕ ЗАНЯТЫМ В ЭКОНОМИКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, НЕ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ, ВКЛЮЧАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭТИХ ЦЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

(Извлечение)

Во исполнение абзаца второго пункта 3 и абзаца третьего подпункта 7.1 пункта 7 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. N 3 «О содействии занятости населения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций (далее — Положение).
  2. Министерству по налогам и сборам обеспечить передачу Министерству труда и социальной защиты имущественных прав на программное обеспечение, связанное со сбором и передачей информации от государственных органов и иных организаций об участии граждан в финансировании государственных расходов.
  3. Определить владельцем базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее — база данных), Министерство труда и социальной защиты, а оператором базы данных, обеспечивающим создание и сопровождение базы данных при ее формировании и ведении, — государственное учреждение «Центр информационных технологий Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь».

Пункт 4 вступил в силу с 31 марта 2018 года (пункт 11 данного документа).

  1. Для служебного пользования.
  2. Министерству связи и информатизации обеспечить финансирование мероприятий по созданию и автоматизации процесса формирования базы данных в рамках реализации мероприятия 12 подпрограммы 2 Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 — 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. N 235 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.04.2016, 5/41866).
  3. Государственным органам, иным организациям, представляющим списки идентификационных номеров граждан для формирования базы данных, за исключением государственных органов, указанных в приложении 2 к Положению, совместно с республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» (далее — НЦЭУ) обеспечить:

проведение до 1 июня 2018 г. организационно-технических мероприятий по интеграции в общегосударственную автоматизированную информационную систему государственных информационных систем и ресурсов, учитывающих отдельные категории граждан, в целях автоматизации процесса формирования базы данных в электронной форме;

передачу не позднее 1 сентября 2018 г. и далее в установленные сроки сведений для формирования базы данных.

  1. Министерству труда и социальной защиты совместно с НЦЭУ до 30 ноября 2018 г. обеспечить доступ местным исполнительным и распорядительным органам к базе данных посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Местным исполнительным и распорядительным органам до 30 ноября 2018 г. провести необходимые организационно-технические мероприятия для получения доступа к базе данных посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

  1. Сопровождение базы данных осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства труда и социальной защиты.
  2. Перечень электронных услуг, оказываемых республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» государственным органам, иным организациям и гражданам на безвозмездной основе, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. N 509 «Об электронных услугах, оказываемых республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» государственным органам, иным организациям и гражданам на безвозмездной основе, и некоторых мерах по организации предоставления электронных услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 66, 5/35795; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.07.2015, 5/40767), после раздела «Услуги по регистрации доменных имен» дополнить разделом следующего содержания:
«Услуги, связанные с ведением базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике
65. Передача посредством ОАИС списков идентификационных номеров, иных персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике государственные органы, иные организации, представляющие информацию для формирования базы данных
66. Предоставление посредством ОАИС доступа к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике местные исполнительные и распорядительные органы».

 

  1. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2015 г. N 904 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия государственных органов и организаций в целях реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. N 3» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.11.2015, 5/41232).
  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 4, вступающего в силу с даты принятия настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков

 

                                                        УТВЕРЖДЕНО

                                                        Постановление

                                                        Совета Министров

                                                        Республики Беларусь

                                                        31.03.2018 N 239

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН К НЕ ЗАНЯТЫМ В ЭКОНОМИКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, НЕ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ, ВКЛЮЧАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭТИХ ЦЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

(Извлечение)

  1. Настоящим Положением определяется порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая порядок взаимодействия государственных органов и организаций при формировании и ведении базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в целях реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. N 3 «О содействии занятости населения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.04.2015, 1/15728; 26.01.2018, 1/17499).
  2. Трудоспособными гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, получившими разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь и вид на жительство в Республике Беларусь (далее — граждане), не занятыми в экономике, являются граждане в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста, которые не относятся к следующим категориям лиц:

граждане, считающиеся занятыми в экономике в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;

граждане, не относящиеся к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

  1. Занятыми в экономике считаются граждане:

работающие (служащие) по трудовому договору (контракту), на государственных должностях, при занятии которых контракт не заключается, на условиях членства в производственном кооперативе или крестьянском (фермерском) хозяйстве;

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;

выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности;

осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которой уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, — при условии уплаты за соответствующий период осуществления деятельности указанного налога по такой деятельности;

являющиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имеющими специальные звания;

являющиеся резервистами во время прохождения занятий и учебных сборов;

являющиеся военнообязанными во время прохождения военных или специальных сборов;

проходящие альтернативную службу;

являющиеся адвокатами, нотариусами;

осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

осуществляющие ремесленную деятельность, — при условии уплаты за соответствующий период осуществления деятельности сбора за осуществление ремесленной деятельности;

осуществляющие творческую деятельность в качестве творческого работника, статус которого подтверждается творческим союзом, членом которого он является, или профессиональным сертификатом творческого работника, выдаваемым в соответствии с законодательством;

являющиеся священнослужителями, церковнослужителями религиозной организации любой конфессии, участниками (членами) монастыря, монашеской общины;

являющиеся учащимися духовных учебных заведений;

производящие продукцию растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства на находящемся на территории Республики Беларусь (за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) земельном участке, предоставленном им (членам их семьи <*>) для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, традиционных народных промыслов (ремесел), сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, в том числе строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме;

———————————

<*> Для настоящего Положения под членами семьи гражданина понимаются супруг (супруга), родители (усыновители, удочерители), дети, в том числе усыновленные, удочеренные, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, а также родители (усыновители, удочерители), дети, в том числе усыновленные, удочеренные, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки супруга (супруги).

являющиеся зарегистрированными в качестве безработных либо проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивающие содержание образовательной программы обучающих курсов по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, — при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения;

получающие образование в дневной форме получения образования, а также получающие образование на дому, за исключением дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) и образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности;

являющиеся матерью (мачехой) или отцом (отчимом), усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) и воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей <*>;

———————————

<*> Для целей абзаца девятнадцатого пункта 3 настоящего Положения учитываются дети, находящиеся у гражданина на иждивении и воспитании, в том числе усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы, дети, над которыми установлена опека (попечительство), и не учитываются дети, в отношении которых родители (единственный родитель) лишены родительских прав, отобранные из семьи, воспитываемые в приемных семьях, детских домах семейного типа, находящиеся в детских интернатных учреждениях, учреждениях образования с круглосуточным режимом пребывания.

включенные в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта;

являющиеся спортсменами-учащимися специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений.

  1. К трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не относятся граждане:

с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором прекращены трудовые отношения, а в случае расторжения трудового договора (контракта) по причине сокращения численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, истечения срока действия контракта — в течение шести месяцев с даты увольнения;

являвшиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имевшими специальные звания, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

являвшиеся резервистами во время прохождения занятий и учебных сборов, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

являвшиеся военнообязанными во время прохождения военных или специальных сборов, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

закончившие прохождение альтернативной службы, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

получившие образование в дневной форме получения образования, а также образование на дому, за исключением дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) и образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности, — до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения в связи с получением образования;

являвшиеся учащимися духовных учебных заведений, — до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения;

признанные инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности);

признанные по решению суда недееспособными;

имеющие право на получение пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, получающие ежемесячные страховые выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

являющиеся получателями пенсии, в том числе из других государств, пособий из средств республиканского бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (за исключением пособий, носящих единовременный характер), пособий по временной нетрудоспособности;

КонсультантПлюс: примечание.

Положение о порядке назначения и выплаты государственной стипендии олимпийским чемпионам утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2009 N 555.

являющиеся олимпийскими чемпионами, получающими государственную стипендию;

являющиеся супругом (супругой) военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву, молодого специалиста, приступившего к работе по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу, — в период их совместного проживания в местностях, где отсутствовала (отсутствует) возможность их трудоустройства на время прохождения военной службы, работы по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу;

получающие доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений, машино-мест, — при условии уплаты подоходного налога с физических лиц с такого дохода;

граждане Республики Беларусь, прибывшие в Республику Беларусь для постоянного проживания, иностранные граждане или лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, зарегистрированные по месту жительства в Республике Беларусь, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором они были зарегистрированы;

к которым применялись предусмотренные законодательными актами меры по обеспечению безопасности, не позволявшие заниматься различными видами деятельности;

выполнявшие в течение полного сезона сезонные работы, включенные в Список сезонных работ, выполнение которых в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за год работы, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 1992 г. N 671 (Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь, 1992 г., N 32, ст. 571), — до начала следующего сезона;

находившиеся под медицинским наблюдением организаций здравоохранения, организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном законодательством порядке медицинскую деятельность, — в период беременности и родов;

отбывающие наказание по приговору суда в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы или пожизненного заключения, в отношении которых применяется мера пресечения в виде домашнего ареста либо заключения под стражу, а также находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях;

находящиеся на принудительном лечении.

  1. Формирование и ведение базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее — база данных), осуществляется Министерством труда и социальной защиты в целях:

формирования сведений о трудоспособных гражданах, не занятых в экономике;

ведения учета трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

  1. В базу данных включается следующая обязательная информация о гражданине:

идентификационный номер;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке;

дата рождения;

пол;

гражданство;

данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания);

вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.

  1. Формирование информации, указанной в пункте 6 настоящего Положения, осуществляется без учета граждан, которые в полугодии, предшествующем формированию базы данных, являлись лицами моложе 18 лет либо достигли возраста 18 лет, достигли общеустановленного пенсионного возраста или являлись лицами старше этого возраста.
  2. Министерство труда и социальной защиты имеет право включать в базу данных дополнительную информацию по сравнению с указанной в пункте 6 настоящего Положения.
  3. Министерство труда и социальной защиты при формировании и ведении базы данных:

9.1. разрабатывает технические требования, связанные с работой базы данных;

9.2. устанавливает формат и структуру общей части электронных документов для ведения базы данных;

9.3. обеспечивает выполнение требований законодательства о защите информации в процессе создания, ведения (модернизации) базы данных;

9.4. в пределах своей компетенции осуществляет методическое руководство организацией взаимодействия базы данных с государственными системами и ресурсами, учитывающими отдельные категории граждан;

9.5. предоставляет государственным органам и организациям программное обеспечение для подготовки и направления ими информации в виде электронных документов в целях формирования базы данных.

  1. База данных на основании отнесения граждан к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, формируется за первое полугодие текущего года не позднее 1 сентября текущего года и за второе полугодие текущего года не позднее 1 марта следующего года и актуализируется за I квартал текущего года не позднее 1 июня и за III квартал текущего года не позднее 1 декабря.
  2. Для формирования базы данных:

11.1. государственные органы, иные организации согласно приложению 1 представляют в Министерство труда и социальной защиты в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Положения списки идентификационных номеров граждан, которые в квартале, предшествующем формированию базы данных, считались занятыми в экономике или не относились к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике;

11.2. для служебного пользования.

  1. Министерство внутренних дел в соответствии с законодательством и в порядке, определяемом Министром внутренних дел:

12.1. один раз в полугодие осуществляет формирование в виде текстового файла списка идентификационных номеров граждан, за исключением идентификационных номеров граждан, являвшихся в полугодии, предшествующем формированию базы данных, получателями пенсий, пенсионное обеспечение которых осуществляется Министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям;

12.2. для служебного пользования;

12.3. для служебного пользования;

12.4. для служебного пользования;

12.5. формирует список идентификационных номеров граждан, в отношении которых в квартале, предшествующем формированию (актуализации) базы данных, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сведения о которых содержатся в едином государственном банке данных о правонарушениях, и направляет его до 1-го числа второго месяца, следующего за полугодием, за которое формируется (кварталом, за который актуализируется) база данных, в Министерство труда и социальной защиты.

  1. Для служебного пользования.
  2. Для служебного пользования.
  3. Комитет государственной безопасности направляет список идентификационных номеров граждан, сформированный в соответствии с подпунктами 12.112.3 пункта 12, подпунктами 13.1 и 13.2 пункта 13, подпунктами 14.1 и 14.2 пункта 14 настоящего Положения, в Министерство труда и социальной защиты до 20-го числа второго месяца, следующего за полугодием, за которое формируется база данных.
  4. Государственные органы, иные организации, за исключением перечисленных в пунктах 1215 настоящего Положения, формируют в отношении граждан, которые в квартале, предшествующем формированию (актуализации) базы данных, относились к категориям, указанным в пунктах 312 приложения 1 к настоящему Положению, списки идентификационных номеров и представляют их для формирования (актуализации) базы данных:

при наличии государственных информационных систем и ресурсов, учитывающих отдельные категории граждан, — посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в автоматизированном режиме;

при отсутствии государственных информационных систем и ресурсов, учитывающих отдельные категории граждан, — с использованием программного обеспечения, указанного в подпункте 9.5 пункта 9 настоящего Положения, посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы или иной межведомственной информационной системы, использование которой допускается для организации такого взаимодействия.

Для служебного пользования.

  1. Государственные органы, иные организации, указанные в пункте 16 настоящего Положения, направляют списки идентификационных номеров граждан, сформированные в соответствии с абзацами вторым и третьим части первой и частью второй пункта 16 настоящего Положения, в Министерство труда и социальной защиты до 15-го числа второго месяца, следующего за полугодием, за которое формируется (кварталом, за который актуализируется) база данных.
  2. Министерство труда и социальной защиты на основании списков идентификационных номеров граждан, полученных в соответствии с подпунктом 12.5 пункта 12, пунктами 1517 настоящего Положения, и сведений о гражданах, категории которых указаны в пункте 2 приложения 1 к настоящему Положению, с учетом их уточнения (при необходимости) формирует (актуализирует) базу данных до 25-го числа второго месяца, следующего за полугодием, за которое формируется (кварталом, за который актуализируется) база данных.
  3. Министерство внутренних дел представляет в Министерство труда и социальной защиты в соответствии с электронными запросами информацию о гражданах, идентификационные номера которых включены в базу данных (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке, дата рождения, пол, гражданство, данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания), вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность).

Порядок взаимодействия, формат и структура документов в электронном виде в рамках автоматизированного обмена информацией определяются Министерством внутренних дел и Министерством труда и социальной защиты.

С 1 января 2022 г. Министерство внутренних дел представляет в Министерство труда и социальной защиты информацию, указанную в части первой настоящего пункта, посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

  1. Министерство труда и социальной защиты на основании информации, полученной в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения, обеспечивает формирование (актуализацию) базы данных к 1-му числу третьего месяца, следующего за полугодием, за которое формируется (кварталом, за который актуализируется) база данных.
  2. Из списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, который формируется постоянно действующей комиссией в соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. N 3, исключаются граждане при их обращении в указанную комиссию и предъявлении подтверждающих документов, которые относятся к следующим категориям:

работающие за границей;

с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором были прекращены трудовые отношения, а в случае расторжения трудового договора (контракта) по причине сокращения численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, истечения срока действия контракта — в течение шести месяцев с даты увольнения;

являвшиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имевшими специальные звания, резервистами во время прохождения занятий и учебных сборов, военнообязанными во время прохождения военных или специальных сборов, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

являющиеся супругом (супругой) военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву, молодого специалиста, приступившего к работе по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу, — в период их совместного проживания в местностях, где отсутствовала (отсутствует) возможность их трудоустройства на время прохождения военной службы, работы по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу;

находившиеся под медицинским наблюдением организаций здравоохранения, организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном законодательством порядке медицинскую деятельность, — в период беременности и родов.

 

Приложение 1

к Положению о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ СПИСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ В КВАРТАЛЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ФОРМИРОВАНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ, СЧИТАЛИСЬ ЗАНЯТЫМИ В ЭКОНОМИКЕ ИЛИ НЕ ОТНОСИЛИСЬ К ТРУДОСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНАМ, НЕ ЗАНЯТЫМ В ЭКОНОМИКЕ

Наименование государственных органов, организаций Категории граждан, чьи идентификационные номера включаются в списки
1. Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты граждане, работающие (служащие) по трудовому договору (контракту), на государственных должностях, при занятии которых контракт не заключается, на условиях членства в производственном кооперативе или крестьянском (фермерском) хозяйстве, в том числе находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и (или) получающие пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам
граждане, работающие по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности
граждане, выполнявшие в течение полного сезона сезонные работы, включенные в Список сезонных работ, выполнение которых в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за год работы, — до начала следующего сезона
нотариусы, адвокаты
получатели пенсии из других государств, досрочной профессиональной пенсии
получатели пособия по временной нетрудоспособности
2. Министерство труда и социальной защиты получатели в органах по труду, занятости и социальной защите:
пенсии
пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста
пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
пособия по беременности и родам
безработные, зарегистрированные в установленном порядке в органах по труду, занятости и социальной защите, — при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения
граждане, проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивающие содержание образовательной программы обучающих курсов по направлению органов по труду, занятости и социальной защите, — при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения
граждане, проходящие альтернативную службу
граждане, закончившие прохождение альтернативной службы, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения
3. Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» граждане, имеющие право на получение пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, которые получают ежемесячные страховые выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
4. Министерство здравоохранения граждане, находящиеся на принудительном лечении
инвалиды (независимо от группы, причины)
получатели пособия на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
5. Министерство образования, Министерство культуры, Министерство спорта и туризма, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство здравоохранения, Министерство связи и информатизации, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство энергетики, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, облисполкомы, Минский горисполком, частные учреждения образования граждане, получающие образование в дневной форме получения образования, а также получающие образование на дому, за исключением дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) и образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности, — до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения в связи с получением образования
6. Министерство культуры граждане, осуществляющие творческую деятельность в качестве творческого работника, статус которого подтверждается профессиональным сертификатом творческого работника, выдаваемым в соответствии с законодательством
7. Облисполкомы, Минский горисполком граждане, признанные в установленном порядке или являвшиеся недееспособными
граждане, производящие продукцию растениеводства, животноводства на земельных участках, предоставленных им (членам их семьи <*>) для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, традиционных народных промыслов (ремесел), сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, в том числе строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме
граждане, являющиеся священнослужителями, участниками (членами) монастырей или монашеских общин
граждане, получающие образование в духовных учебных заведениях, — до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения в связи с получением образования
граждане, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
граждане, которые воспитывают ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного) в возрасте до 7 лет, троих и более несовершеннолетних детей
8. Творческие союзы граждане, осуществляющие творческую деятельность в качестве творческого работника, статус которого подтверждается творческим союзом, членом которого он является
9. Министерство по налогам и сборам граждане, осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которой уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц
граждане, осуществляющие ремесленную деятельность
граждане, получающие доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений, машино-мест
10. Министерство спорта и туризма граждане, включенные в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта
граждане, являющиеся олимпийскими чемпионами, получающими государственную стипендию
11. Министерство спорта и туризма, облисполкомы, Минский горисполком граждане, являющиеся спортсменами-учащимися специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений
12. Министерство юстиции индивидуальные предприниматели

 

———————————

<*> Для целей настоящего Положения под членами семьи гражданина понимаются супруг (супруга), родители (усыновители, удочерители), дети, в том числе усыновленные, удочеренные, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, а также родители (усыновители, удочерители), дети, в том числе усыновленные, удочеренные, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки супруга (супруги).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 6 апреля 2018 г. N 5/45000 ...
 
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