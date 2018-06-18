ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 2 апреля 2015 г. №3

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Республики Беларусь 3 апреля 2015 г. N 1/15728

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 апреля 2015 г. N 3

О СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 N 1)

В целях активизации деятельности государственных органов по максимальному содействию гражданам <*> в трудоустройстве, стимулированию занятости, проведению мероприятий, направленных на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ:

Считать проведение эффективной политики содействия занятости населения, стимулирование трудовой занятости и самозанятости, поддержку предпринимательской инициативы, обеспечение легализации трудовой деятельности одними из основных показателей эффективности работы руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

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<*> Для целей настоящего Декрета к гражданам относятся граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь и вид на жительство в Республике Беларусь.

Установить, что:

2.1. Совет Министров Республики Беларусь:

ежегодно при формировании параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь определяет:

прогнозные показатели в области содействия занятости населения и их поквартальные значения;

перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда;

осуществляет мониторинг выполнения прогнозных показателей в области содействия занятости населения в республике по областям и г. Минску, рынка труда, а также мониторинг, оценку качества и доступности услуг в области содействия занятости населения в этих регионах;

2.2. облисполкомы:

на основании определенных Советом Министров Республики Беларусь поквартальных значений прогнозных показателей в области содействия занятости населения устанавливают поквартальные значения этих показателей на районном уровне и для городов областного подчинения;

осуществляют мониторинг выполнения прогнозных показателей в области содействия занятости населения по районам и городам областного подчинения, а также мониторинг, оценку качества и доступности услуг в области содействия занятости населения в этих регионах;

2.3. областные, Минский городской Советы депутатов предусматривают направление средств соответствующих местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда в рамках реализации государственных программ в порядке, установленном законодательством;

2.4. местные исполнительные и распорядительные органы:

обеспечивают выполнение прогнозных показателей в области содействия занятости населения;

содействуют в трудоустройстве граждан на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места;

используют индивидуальный подход при оказании содействия в трудоустройстве гражданам, не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда;

организуют обучение граждан по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям);

организуют временную занятость граждан, в том числе путем обеспечения возможности участия в оплачиваемых общественных работах;

оказывают безработным консультативную, методическую и правовую помощь, организуют их обучение правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, предоставляют им финансовую поддержку для организации предпринимательской и иной деятельности;

проводят широкомасштабную информационную работу по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности, а также профилактическую работу, направленную на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Для реализации настоящего Декрета:

местными исполнительными и распорядительными органами используется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее — база данных), порядок формирования и ведения которой определяется Советом Министров Республики Беларусь;

предоставление, сбор, обработка, хранение, использование персональных данных граждан осуществляются без их письменного согласия с соблюдением требований, определенных законодательными актами, по защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

В целях координации работы по реализации норм настоящего Декрета районными (городскими) исполнительными комитетами (местными администрациями) создаются постоянно действующие комиссии (далее — комиссии).

В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, специалисты органов по труду, занятости и социальной защите, жилищно-коммунального хозяйства, внутренних дел, других подразделений районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации). В состав комиссии также могут входить представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений.

Председателями комиссий, создаваемых районными (городскими) исполнительными комитетами, назначаются, как правило, председатели районных (городских) Советов депутатов, а местными администрациями, — главы администраций районов в городах.

Комиссия действует на основании положения, утвержденного соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.

Примерное положение о комиссии утверждается Советом Министров Республики Беларусь.

Начиная с 1 января 2019 г. трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее — услуги с возмещением затрат), после включения этих граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, формируется комиссией и утверждается решением соответствующего исполнительного комитета (местной администрации). Данный список является основанием для предъявления указанным гражданам платы за услуги с возмещением затрат.

Предоставить право комиссии принимать решения:

о полном или частичном освобождении граждан, не занятых в экономике, в связи с нахождением их в трудной жизненной ситуации <*> от обязанности, предусмотренной в части первой пункта 5 настоящего Декрета, по заявлениям таких граждан или членов их семей;

о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории.

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<*> Для целей настоящего Декрета под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

Совету Министров Республики Беларусь:

7.1. определить:

порядок отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда;

порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, включая порядок взаимодействия государственных органов и организаций при формировании и ведении базы данных;

7.2. принять меры, направленные на активизацию:

профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни;

деятельности налоговых органов по выявлению и налогообложению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения;

7.3. до 1 апреля 2018 г.:

утвердить примерное положение о комиссии;

определить:

КонсультантПлюс: примечание.

С 1 января 2019 года вступает в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2018 N 314, определившее коммунальные услуги, предоставляемые трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

услуги с возмещением затрат и условия их предоставления;

порядок расчета и внесения платы за услуги с возмещением затрат;

внести в установленном порядке на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложения по:

ограничению предоставления трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, безналичных жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений;

совершенствованию законодательства в сфере профилактики правонарушений, о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории и нахождении в них;

7.4. ежегодно рассматривать на заседаниях Президиума Совета Министров Республики Беларусь результаты работы местных исполнительных и распорядительных и иных государственных органов по трудоустройству граждан, выявлению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения, ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и иные вопросы реализации настоящего Декрета.

Облисполкомам и Минскому горисполкому на регулярной основе рассматривать на своих заседаниях вопросы реализации настоящего Декрета.