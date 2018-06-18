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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 2 апреля 2015 г. №3

19.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 3 апреля 2015 г. N 1/15728

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 апреля 2015 г. N 3

О СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 N 1)

В целях активизации деятельности государственных органов по максимальному содействию гражданам <*> в трудоустройстве, стимулированию занятости, проведению мероприятий, направленных на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Считать проведение эффективной политики содействия занятости населения, стимулирование трудовой занятости и самозанятости, поддержку предпринимательской инициативы, обеспечение легализации трудовой деятельности одними из основных показателей эффективности работы руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

———————————

<*> Для целей настоящего Декрета к гражданам относятся граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь и вид на жительство в Республике Беларусь.

  1. Установить, что:

2.1. Совет Министров Республики Беларусь:

ежегодно при формировании параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь определяет:

прогнозные показатели в области содействия занятости населения и их поквартальные значения;

перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда;

осуществляет мониторинг выполнения прогнозных показателей в области содействия занятости населения в республике по областям и г. Минску, рынка труда, а также мониторинг, оценку качества и доступности услуг в области содействия занятости населения в этих регионах;

2.2. облисполкомы:

на основании определенных Советом Министров Республики Беларусь поквартальных значений прогнозных показателей в области содействия занятости населения устанавливают поквартальные значения этих показателей на районном уровне и для городов областного подчинения;

осуществляют мониторинг выполнения прогнозных показателей в области содействия занятости населения по районам и городам областного подчинения, а также мониторинг, оценку качества и доступности услуг в области содействия занятости населения в этих регионах;

2.3. областные, Минский городской Советы депутатов предусматривают направление средств соответствующих местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда в рамках реализации государственных программ в порядке, установленном законодательством;

2.4. местные исполнительные и распорядительные органы:

обеспечивают выполнение прогнозных показателей в области содействия занятости населения;

содействуют в трудоустройстве граждан на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места;

используют индивидуальный подход при оказании содействия в трудоустройстве гражданам, не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда;

организуют обучение граждан по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям);

организуют временную занятость граждан, в том числе путем обеспечения возможности участия в оплачиваемых общественных работах;

оказывают безработным консультативную, методическую и правовую помощь, организуют их обучение правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, предоставляют им финансовую поддержку для организации предпринимательской и иной деятельности;

проводят широкомасштабную информационную работу по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности, а также профилактическую работу, направленную на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

  1. Для реализации настоящего Декрета:

местными исполнительными и распорядительными органами используется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее — база данных), порядок формирования и ведения которой определяется Советом Министров Республики Беларусь;

предоставление, сбор, обработка, хранение, использование персональных данных граждан осуществляются без их письменного согласия с соблюдением требований, определенных законодательными актами, по защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

  1. В целях координации работы по реализации норм настоящего Декрета районными (городскими) исполнительными комитетами (местными администрациями) создаются постоянно действующие комиссии (далее — комиссии).

В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, специалисты органов по труду, занятости и социальной защите, жилищно-коммунального хозяйства, внутренних дел, других подразделений районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации). В состав комиссии также могут входить представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений.

Председателями комиссий, создаваемых районными (городскими) исполнительными комитетами, назначаются, как правило, председатели районных (городских) Советов депутатов, а местными администрациями, — главы администраций районов в городах.

Комиссия действует на основании положения, утвержденного соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.

Примерное положение о комиссии утверждается Советом Министров Республики Беларусь.

  1. Начиная с 1 января 2019 г. трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее — услуги с возмещением затрат), после включения этих граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, формируется комиссией и утверждается решением соответствующего исполнительного комитета (местной администрации). Данный список является основанием для предъявления указанным гражданам платы за услуги с возмещением затрат.

  1. Предоставить право комиссии принимать решения:

о полном или частичном освобождении граждан, не занятых в экономике, в связи с нахождением их в трудной жизненной ситуации <*> от обязанности, предусмотренной в части первой пункта 5 настоящего Декрета, по заявлениям таких граждан или членов их семей;

о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории.

———————————

<*> Для целей настоящего Декрета под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

  1. Совету Министров Республики Беларусь:

7.1. определить:

порядок отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда;

порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, включая порядок взаимодействия государственных органов и организаций при формировании и ведении базы данных;

7.2. принять меры, направленные на активизацию:

профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни;

деятельности налоговых органов по выявлению и налогообложению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения;

7.3. до 1 апреля 2018 г.:

утвердить примерное положение о комиссии;

определить:

КонсультантПлюс: примечание.

С 1 января 2019 года вступает в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2018 N 314, определившее коммунальные услуги, предоставляемые трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

услуги с возмещением затрат и условия их предоставления;

порядок расчета и внесения платы за услуги с возмещением затрат;

внести в установленном порядке на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложения по:

ограничению предоставления трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, безналичных жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений;

совершенствованию законодательства в сфере профилактики правонарушений, о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории и нахождении в них;

7.4. ежегодно рассматривать на заседаниях Президиума Совета Министров Республики Беларусь результаты работы местных исполнительных и распорядительных и иных государственных органов по трудоустройству граждан, выявлению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения, ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и иные вопросы реализации настоящего Декрета.

  1. Облисполкомам и Минскому горисполкому на регулярной основе рассматривать на своих заседаниях вопросы реализации настоящего Декрета.

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 3 апреля 2015 г. N 1/15728 ДЕКРЕТ...
 
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