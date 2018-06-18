Положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения на территории Буда-Кошелевского района

Настоящим Положением устанавливается порядок образования и деятельности постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения на территории Буда-Кошелевского района (далее — комиссия), созданной Буда-Кошелевским районным исполнительным комитетом. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, который осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, решениями Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета и другими актами законодательства Республики Беларусь. Обеспечение деятельности комиссии осуществляется Буда- Кошелевским районным исполнительным комитетом. Основной задачей комиссии является координация работы по реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.04.2015, 1/15728; 26.01.2018, 1/17499) (далее — Декрет № 3), в том числе посредством:

организации работы по оказанию трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве;

оказания консультативной, методической и правовой помощи по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости;

организации работы по информированию (уведомлению) граждан о том, что информация о них содержится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее — база данных);

формирования списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее — услуги с возмещением затрат);

рассмотрения заявлений трудоспособных граждан, не занятых в экономике, или членов их семей [1] о полном или частичном освобождении таких трудоспособных граждан от оплаты услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации (далее — заявления), представленных по форме согласно приложению, в соответствии с законодательством об административных процедурах;

[1] Для целей настоящего Положения под членами семьи гражданина понимаются супруг (супруга), родители (усыновители, удочерители), дети, в том числе усыновленные, удочеренные, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, а также родители (усыновители, удочерители), дети, в том числе усыновленные, удочеренные, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки супруга (супруги).

координации широкомасштабной информационной работы по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности;

организации и координации работы заинтересованных органов и организаций по проведению профилактической работы, направленной на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

проведения иных мероприятий в рамках реализации Декрета № 3.

Для реализации возложенных задач комиссия имеет право: принимать решения о полном или частичном освобождении трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от оплаты услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации по их заявлениям либо об отказе в таком освобождении;

направлять трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в органы по труду, занятости и социальной защите для оказания им содействия в трудоустройстве;

принимать решения о направлении трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории;

запрашивать у государственных органов и иных организаций независимо от формы собственности, должностных лиц информацию по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;

привлекать специалистов и экспертов для подготовки заключений по вопросам, имеющим значение для осуществления деятельности комиссии;

взаимодействовать с нанимателями по вопросам трудоустройства на временную и (или) постоянную работу на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места трудоспособных граждан, не занятых в экономике;

взаимодействовать с государственными органами, иными организациями независимо от формы собственности;

реализовывать иные права в соответствии с законодательством.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и иные члены комиссии.

Члены комиссии, за исключением секретаря, выполняют свои обязанности на общественных началах.

Должность секретаря комиссии вводится в пределах установленной численности работников районного исполнительного комитета. Оплата труда по указанной должности осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Председателем комиссии, как правило, является председатель районного Совета депутатов.

Председатель комиссии:

руководит работой комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач;

проводит заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний комиссии;

планирует работу комиссии;

вносит предложения в районный исполнительный комитет о персональном составе комиссии, прекращении деятельности ее членов, кандидатуре секретаря;

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

В период отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии:

осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;

осуществляет подготовку заседаний комиссии;

оформляет протоколы заседаний и решения комиссии;

ведет делопроизводство в комиссии;

осуществляет иные функции, возложенные на него председателем комиссии.

В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, специалисты структурных подразделений районного исполнительного комитета (по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, внутренних дел, образования, идеологии и другие), представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений. Персональный состав комиссии утверждается решением районного исполнительного комитета. Заседания комиссии созываются секретарем комиссии по согласованию с председателем комиссии по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

Заседания комиссии считаются правомочными при наличии не менее двух третей ее членов.

Решение комиссии принимается открытым голосованием и оформляется протоколом, который в течение пяти рабочих дней после проведения заседания комиссии подписывается председательствовавшим на ее заседании и секретарем комиссии.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, присутствовавших на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании комиссии.

В протоколе заседания комиссии указываются:

дата и место проведения заседания;

фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

председательствующий на заседании;

содержание рассматриваемых вопросов с изложением принятых по ним решений и обоснованием мотивов их принятия;

результаты голосования и принятые решения.

Комиссией обеспечивается всестороннее, полное и объективное рассмотрение всех материалов по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение на заседании комиссии. Протоколы заседаний комиссии, заявления граждан и приложенные к ним документы, журналы регистрации и другие документы, касающиеся работы комиссии, хранятся в районном исполнительном комитете три года. Для формирования списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, на очередной квартал комиссией используется база данных. После получения комиссией доступа к базе данных информация, содержащаяся в ней, направляется комиссией в течение двух рабочих дней в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, для определения лиц, оплачивающих услуги с возмещением затрат, к которым относятся плательщики жилищно-коммунальных услуг в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571 «Об утверждении Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их структурных элементов» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,

06.2014, 5/39034), а также проживающие совместно с ними граждане, сведения о которых содержатся в базе данных. Сведения о лицах, оплачивающих услуги с возмещением затрат, направляются организациями, осуществляющими учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями, в комиссии не позднее 6-го числа последнего месяца каждого квартала. После получения сведений о лицах, оплачивающих услуги с возмещением затрат, комиссия организует с ними работу, в том числе рассматривает их заявления. По результатам данной работы формируется список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат. Сформированный список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, до 1-го числа второго месяца каждого квартала направляется для утверждения в районный исполнительный комитет. Утвержденный список не позднее 8-го числа второго месяца каждого квартала направляется в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно­коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением. Комиссия не позднее 10-го числа второго месяца каждого квартала информирует граждан о включении их в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат. По результатам работы комиссия представляет оператору базы данных информацию для корректировки базы данных.

Приложение

к Положению о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения на территории Буда-Кошелевского района

Форма

Председателю постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения

ЗАЯВЛЕНИЕ

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Число, месяц, год рождения

Наименование документа, удостоверяющего личность,

серия_________ №________ _______________________ ,

(когда и кем выдан)

Зарегистрирован по адресу:______________

Прошу освободить меня (члена моей семьи)

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) члена семьи, степень родства) от оплаты услуг с возмещением затрат по причине

Член семьи:

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Число, месяц, год рождения

Наименование документа, удостоверяющего личность,

серия__________________ №________________ ,

(когда и кем выдан)

Зарегистрирован по адресу: _____________________________

Документы, подтверждающие указанную причину, прилагаются. Приложение:______________

Причина, препятствующая самостоятельному обращению члена моей семьи с заявлением об освобождении от оплаты услуг с возмещением затрат, ____________ _______________________

Достоверность и полноту изложенных в настоящем заявлении сведений подтверждаю.

___________________________________________________ 20__ г.

(подпись заявителя)

Секретарь, работник, принявший заявление

(фамилия, инициалы)