Встреча Лукашенко и Путина проходит во Дворце Независимости

После церемонии совместного фотографирования главы государств направились на переговоры в узком составе, которые предваряют заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

"Согласно нашей договоренности еще до выборов (президентских в России. - Прим. БЕЛТА) мы сегодня проводим заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Мы готовы к проведению ВГС. Проработана повестка дня, вопросы согласованы. Предлагается обсудить три основных вопроса. Все остальные вопросы у нас в полной готовности, предлагается без обсуждения принять", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона очень рада встречать руководство России в Минске. "Думаю, эта встреча будет плодотворной, и мы снимаем все вопросы, которые, возможно, не были решены на заседании союзного Совмина", - сказал он.

Президент Беларуси упомянул и о продолжающемся в России чемпионате мира по футболу, пожелав успехов российской сборной в предстоящей игре. "Хорошая увертюра к началу питерских баталий (в Санкт-Петербурге 19 июня состоится матч между сборными России и Египта. - Прим. БЕЛТА). Будем надеяться, что все пройдет так, как российская сторона желает. И мы вас поддерживаем в этом плане", - отметил белорусский лидер.

В свою очередь Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусскую сторону за организацию этой встречи в Минске. Он подчеркнул, что, действительно, проработано очень много вопросов, прежде всего на уровне правительств и ведомств. "Они продвинулись в значительной степени в вопросах, которые до сих пор оставались нерешенными. Если что-то осталось, можем обсудить", - добавил он.

Президенты обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Повестка дня заседания ВГС включает около десятка пунктов. Среди них - программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, вопросы развития интеграционного объединения на 2018-2022 годы. Высший орган Союзного государства также рассмотрит вопросы текущей деятельности интеграционного объединения.