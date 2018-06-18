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Ж/д-станция Слуцк: за справкой и для бронирования билетов теперь нужно звонить по новому номеру
19.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Справочно-информационная служба железнодорожной станции Слуцк перешла на новый номер.
Теперь узнать о движении поездов, стоимости билетов, заказать бронирование места можно по единому номеру 105.
Служба работает круглосуточно.
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