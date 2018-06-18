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Ж/д-станция Слуцк: за справкой и для бронирования билетов теперь нужно звонить по новому номеру

19.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Ж/д-станция Слуцк: за&nbsp;справкой и&nbsp;для бронирования билетов теперь нужно звонить по&nbsp;новому номеру
Фото: Алесь Достанко
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

    ***

    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

Справочно-информационная служба железнодорожной станции Слуцк перешла на новый номер.

Теперь узнать о движении поездов, стоимости билетов, заказать бронирование места можно по единому номеру 105.

Служба работает круглосуточно.

 
Теги: Минск
 
 
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Фото: Алесь Достанко Самое важное Проект «Выпускной Слуцк». Фотографии всех выпускных классов-2018 Ж/д-станция Слуцк:...
 
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