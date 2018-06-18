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Прибалтика испытывает кадровый голод

19.06.2018 16:37 — Разное | Ежедневник  
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Прибалтика испытывает кадровый голод

фото: hibiny.com

Нехватка высококвалифицированных специалистов в Прибалтике провоцирует волну либерализации законодательства по привлечению трудовых мигрантов. Эстония, Латвия и Литва готовы трудоустраивать профессиональные кадры из-за рубежа.

Как пояснил член Конституционного комитета Хельмут Хаалемаа, ввиду того, что иммиграционная квота заполняется в течение нескольких лет, специалисты с высокой квалификацией не могут приехать в Эстонию, а местная рабочая сила не отвечает потребностям растущей экономики. Кроме того, новые поправки к закону продлят максимальное пребывание работников с девяти месяцев до года, сообщает Err.ee.

В Латвии предприниматели также ощущают острую нехватку высококвалифицированной силы. По мнению секретаря Министерства юстиции Яниса Иесалниекса, латыши сами могут восполнить недостаток работников "какого-нибудь рыбного цеха", а вот людей с квалификацией не ниже бакалавра действительно стоит привлекать из-за рубежа.

Ранее в феврале Кабинет министров Латвии утвердил перечень из 237 профессий, по которым разрешено привлекать гастарбайтеров. В список вошли специальности в таких областях как физика, химия, математика, статистика, информационно-коммуникационные технологии, обрабатывающая промышленность, электротехника, строительство, финансовый анализ, управление рыболовецкими судами, самолетами и др.

Однако не все латыши согласны с мнением властей. Председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Эдгар Трейбергс в своем интервью Dienas Bizness отметил, что Латвии нужна, прежде всего, дешевая рабочая сила: «Наши люди должны быть начальниками цехов, а те, кто отрезает рыбам головы, пусть будут иностранцами».

Тем не менее, опыт Литвы по привлечению неквалифицированных трудовых кадров говорит об обратном. Согласно данным, Департамента миграции количество прибывших гастарбайтеров в первом квартале 2018 года составило 16 тыс. 900 человек, что в 2,5 раза превышает число иностранных работников за 2017 год, пишет baltnews.lt.

Литовские власти опасаются, что заполнение дешевых рабочих мест иностранцами может вытеснить с рынка труда местные кадры, так как преимущественно мигранты готовы соглашаться на более низкую заработную плату, нежели литовцы. В связи этим правительство вынуждено готовить схожие с латвийскими меры по ограничению трудовой иммиграции.

Напомним, что одной из ключевых причин острого дефицита высококвалифицированной рабочей силы в странах Прибалтики являются растущие темпы эмиграции. После вступления в Евросоюз граждане трех стран получили возможность трудоустраиваться за границей, где оплата профессиональных кадров существенно превышает местный уровень заработка.

 
 
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Нехватка высококвалифицированных специалистов в Прибалтике провоцирует волну либерализации законодательства по привлечению трудовых мигрантов. Эстония, Латвия...
 
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