Путин и Лукашенко проводят переговоры в узком кругу

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко проводят переговоры в узком кругу, сообщает «Интерфакс» .

Встреча глав государств предваряет заседание Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.

«Я знаю, что очень много вопросов проработано, прежде всего, на уровне правительств, ведомств. Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор еще оставались нерешенными. Если что-то осталось, мы можем сейчас в этом составе обсудить», – заявил Путин перед началом переговоров.

Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что белорусская сторона готова к проведению заседания Высшего совета . Повестка уже проработана, а вопросы согласованы.

«Но традиционно, как у нас принято, накануне заседания Высшего госсовета мы в узком составе доизучаем вопросы, которые остались, которые сейчас обсуждаются и по которым придется принимать впредь решения», – сообщил президент Беларуси.