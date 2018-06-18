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Путин и Лукашенко проводят переговоры в узком кругу

19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко проводят переговоры в узком кругу, сообщает «Интерфакс».

Встреча глав государств предваряет заседание Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.

«Я знаю, что очень много вопросов проработано, прежде всего, на уровне правительств, ведомств. Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор еще оставались нерешенными. Если что-то осталось, мы можем сейчас в этом составе обсудить», – заявил Путин перед началом переговоров.

Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что белорусская сторона готова к проведению заседания Высшего совета. Повестка уже проработана, а вопросы согласованы.

«Но традиционно, как у нас принято, накануне заседания Высшего госсовета мы в узком составе доизучаем вопросы, которые остались, которые сейчас обсуждаются и по которым придется принимать впредь решения», – сообщил президент Беларуси.

Лукашенко выразил надежду, что встреча будет плодотворной, и все поставленные вопросы удастся решить. Президент также назвал мероприятие «хорошей увертюрой к началу питерских баталий», имея в виду футбольный матч ЧМ Россия-Египет, который начнется на стадионе Санкт-Петербурга уже через несколько часов.

            



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Теги: Минск
 
 
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Президенты встретились перед началом заседания Высшего госсовета Союзного государства.
 
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