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Путин и Лукашенко проводят переговоры в узком кругу
19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко проводят переговоры в узком кругу, сообщает
Встреча глав государств предваряет заседание Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.
Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что белорусская сторона готова к проведению
Лукашенко выразил надежду, что встреча будет плодотворной, и все поставленные вопросы удастся решить. Президент также назвал мероприятие «хорошей увертюрой к началу питерских баталий», имея в виду футбольный матч ЧМ
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Президенты встретились перед началом заседания Высшего госсовета Союзного государства.
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