Интересные факты про египетские пирамиды должен знать каждый образованный человек.

Мы предлагаем рассказать коротко про тайны и загадки этого необыкновенного явления.

Напомним: кто и для чего построил величественные сооружения — неизвестно. Объяснение, что пирамиды, будто-бы, играли роль гробниц для фараонов – всего лишь предположение.

Всего в Египте, на ноябрь 2008 года, обнаружено 118 пирамид. Главными из них являются три великих пирамиды, находящиеся неподалеку от Каира. Они называются именами фараонов: Хеопса, Хефрена (Хафры) и Микерина (Менкаура).

В 1983 году англичанин Робрет Бьювэл впервые заявил: расположение строений некрополя, на плато Гиза, в точности совпадает с рисунком созвездия Орион.

Чтобы полностью скопировать схему звезд, не хватает всего двух пирамид! Но может они существуют, просто находятся под толщей песка?

Интересно, что пояс, в созвездии Орион, имеет определённый наклон.

Созвездие «Орион»

Предполагают, что около 10 тыс. лет до н.э. угол наклона воображаемой линии, вдоль которых расположены три пирамиды, и угол пояса Ориона — также совпадали идеально.

Интересные факты о трех великих египетских пирамидах

Форма этих сооружений не ступенчатая, как у соседних построек, а строго геометрическая, пирамидальная. Стены пирамид имеют угол наклона от 51° до 53°.

Все грани ориентированы точно по четырем сторонам света.





Высота пирамид варьируется от 66 до 143 метров. Для сравнения, это как 5 девятиэтажных домов, выставленных друг на друга.

В среднем, блоки пирамид весят 2,5 тонн, но есть и такие, которые превышают 80 тонн.

Предположительно, время постройки заняло всего несколько десятков лет, и никак не столетия.

Количество блоков, из которых состоит пирамида Хеопса — 2,5 миллиона.

Цемент или какое-нибудь другое связующее вещество при постройке пирамид не использовалось. Огромные камни просто невероятно хорошо уложены.

Многие блоки имеют угол наклона по отношению к основанию. При этом они образуют настолько идеальную плоскость, что, кажется, будто это кусок сливочного масла, отрезанный горячим ножом. (Неужели это было сделано примитивными орудиями труда, как нас убеждают историки?)

Поверхность пирамид снаружи облицовывалась плитами (преимущественно из известняка), образовывая этим чудесные, ровные и гладкие стороны. На данный момент это покрытие сохранилось только на некоторых макушках.

Великие тайны пирамиды Хеопса мы рассматривали в отдельной статье из рубрики «Семь чудес света», и только добавим, что это единственная пирамида на плато Гиза, которая была найдена без следов захоронений фараонов.

А может пирамиды – это древние генераторы энергии? Или космические антенны?

Помните, что с египетскими пирамидами часто связывают многие выдумки и мифы. Если же вы хотите иметь точные знания – пользуйтесь только научно доказанными фактами.

Мы привели вам список подлинных, удивительных фактов, которыми характеризуются пирамиды в городе Гиза.

А вы раньше знали что-нибудь из этого?