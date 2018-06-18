Как правильно подобрать крем для лица на лето

В летнее время года крем для лица должен быть не только полезным, содержать в себе важные и нужные для вашего кожного покрова компоненты, но также обладать защитными свойствами.

Подбирать подобное средство для ухода следует в соответствии с особенностями своей кожи, то есть по её типу.

И сегодня мы поможем вам разобраться с тем, какой крем для лица на лето выбрать из обилия косметических средств.

Поскольку сухая, жирная или комбинированная кожа обладают разными особенностями, им выпадают разные проблемы, важно подбирать летний крем именно по своему типу кожи – это поможет вам избежать лишних неприятностей, улучшить состояние и внешний вид кожного покрова лица.

В зависимости от того, какими особенностями организма вы обладаете и в каких условиях находитесь, если у вас жирная кожа, она наверняка будет реагировать на эти факторы по-разному.

Когда на кожу воздействуют солнечные лучи и высокие температуры, сальные железы начинают работать интенсивнее, чем обычно, а потому на коже появляется неприятный жирный блеск.

Справиться с ним удастся посредством тщательного очищения кожи и её лёгкого подсушивания.

В то же время слишком сухой воздух или интенсивное действие лучей – факторы, которые могут изменить ситуацию и, наоборот, сильно подсушить кожу. В этом случае вы должны срочно помочь ей, и спасительным для неё станет увлажняющим крем.

Людям с нормальным типом кожи летом требуется уделять ей особое внимание, ухаживать за ней более тщательно.

Несмотря на то, что данный тип кожи считается самым идеальным, в уходе за ним существует ряд правил – к примеру, постоянная чистка лица.

Для этого подходят самые разные средства: пенка, тоник, крем-гель и, конечно же, лёгкий увлажняющий крем. Подбирайте для себя действительно лёгкий крем – быть может, вам подойдёт эмульсия.

Каким кремом для лица пользоваться летом, если кожа сухая?

Под воздействием множества неблагоприятных для неё факторов она становится ещё более сухой, в результате чего возникает её обезвоживание.

Безусловно, данную проблему нельзя пускать на самотёк – с обезвоживанием следует бороться при помощи специального крема. Как только вы заметите, что лицо приобретает неприятный тусклый оттенок, возникает сильное шелушение и чувство стянутости кожи, идите в магазин и покупайте для кожи интенсивный крем.

И помните: в жаркое время года подобное средство должно применяться чаще, чем в зимнее или осеннее.

Если же вы относитесь к обладательницам проблемного типа кожи, тогда вам наверняка знакомы такие проблемы, как регулярные кожные высыпания, угри, прыщи и чёрные точки. Все перечисленные недостатки требуют от вас жёстких мер, а именно – тщательной очистки кожи лица.

Летом железы кожной секреции работают несколько иначе, вырабатывая пот гораздо интенсивнее, чем обычно, следовательно, вам нужно не только пользоваться днём и вечером очищающими гигиеническими салфетками, но ещё и позаботиться о приобретении подходящего лечебного крема.

Процесс это не всегда быстрый, поскольку здесь приходится опираться свои индивидуальные особенности.

Какой бы кожей вы не обладали, старайтесь всегда следить за состоянием собственного организма и изменениями кожи лица – так вы сумеете вовремя заметить какие-то тревожные сигналы, отреагировать на них и устранить в кратчайшие сроки.

Что должно входить в состав летнего крема?

Прежде всего, избегайте кремов для лица, состав которых утяжелён лишними компонентами. Он должен быть лёгким по своей консистенции и впитываться достаточно быстро.

В средстве должно также содержаться как можно больше воды или кислородной основы, однако для увлажнения также подходит и гиалуроновая кислота. Будьте внимательны, приобретая крем для лица – в его составе крайне нежелательно наличие глицериновой и вазелиновой основы, поскольку, попадая под воздействие высокой температуры, крем сильно подсушивает кожу, а образующаяся при этом плёнка на лице помешает нормальному дыханию кожного покрова. Кроме того, эта же плёнка может закупоривать поры, что тоже плохо.

Самым оптимальным и хорошим вариантом для крема на лето считаются натуральные компоненты, экстракты различных растений и вытяжки из них, ведь данные компоненты сказываются положительно абсолютно на любом типе кожи. Вот только для жирной кожи не стоит использовать средство, содержащее большое количество концентрированных масел. Сухая же кожа, наоборот, поблагодарит вас за это, потому как таким образом вы поможете ей восполнить свой запас липидов.

Не менее полезны для кожи витамины и минеральные компоненты. Особенно следует обратить внимание на крем, содержащий витамины С, Е, кремний, цинк и калий. А если вы хотите предупредить фотостарение кожи, тогда ищите средства с антиоксидантами.

Необходимо задуматься и о защите кожи от влияния солнечных лучей, потому как летом они действуют на неё агрессивно. Поэтому подбирайте крем, в составе которого будут содержаться УФ-фильтры с разными коэффициентами. Учитывайте, что допустимый уровень защиты подбирается в соответствии с тем или иным типом кожи.

Восстановят увядающую кожу и подтянут контуры вашего лица коэнзимы и коллагены – в них эпидермис нуждается всегда. А чтобы восстановить кожу и защитить её от палящего солнца, приобретайте средство с пантенолом.

Правильное применение и нанесения крема

Если вы используете дневной защитный крем, то наносите его на кожу не позже, чем за 30 минут до того, как выйдете на улицу.

В случае если у вас есть достаточно интенсивное увлажняющее средство, его лучше использовать только для вечернего ухода, а днём позаботьтесь о чистоте и защите кожи.

Летом следует отказаться от пилингов и сильных очищающих масок, дабы не стереть с кожи лица её естественный слой защиты.

Что же касается нанесения крема, его нужно наносить лёгкими движениями, снизу-вверх, двигаясь от центра к сторонам лица.