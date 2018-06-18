Атака клещей продолжается

В очередной раз, просматривая ленту новостей, наткнулась на информацию, что в Беларуси в этом году почти 9,7 тысяч человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Причем треть из них – дети. Такова статистика по состоянию на 1 июня 2018 года. Если сравнивать с прошлым годом, то эта цифра увеличилась в 1,6 раза.

Самые высокие показатели обратившихся за 5 месяцев 2018 года в Гродненском и Могилевском регионах.

Только в нашем районе в текущем году зарегистрировано 14 случаев присасывания клещей, 3 из них у детей. Конечно, никто не хочет думать о клещах. Это неприятные создания, которые распространяют болезни. Но именно потому и надо о них думать! В конце концов, клещи могут распространять заболевания, которые приводят к смерти. Например, страшное заболевание — болезнь Лайма. Это наиболее распространенный недуг, который человеку приносят именно паразиты.

Зная, где живут клещи, можно значительно сократить риск быть подвергнутому укусу. Клещи являются малоподвижными существами, за свою жизнь самостоятельно преодолевая всего несколько десятков метров. Обычно эти паразиты караулят свою жертву сидя на палочках и веточках, кончиках былинок и травинок. Чувствуя приближение жертвы, паразит принимает позу ожидания, иначе говоря, выпрямляет лапки и начинает разводить ими в разные стороны. Передние лапки насекомого являются своего рода обонятельными органами, улавливающими всевозможные запахи. Они обеспечивают клещу возможность определять направление источника запаха и подготовиться к нападению на жертву. Если животное или человек оказывается близко к клещу, его реакция будет молниеносной. Лапки клеща имеют присоски и коготки, что обеспечивает ему возможность крепко прикрепиться к жертве. Попав на хозяина, вредитель начинает поиски идеального места для питания.

В каких местах риск наткнуться на клещей наиболее вероятен?

Среда обитания клещей — удаленная от шума местность с обилием кустарников. Эти насекомые влаголюбивы, поэтому в увлажненных местах их численность очень высока. Они могут облюбовать луга и кустарниковые заросли, вырубки и лесные опушки. Больше всего клещей бывает в хорошо увлажненных и умеренно теневых местах — среди лиственных деревьев, в оврагах, густом травостое, молодом осиннике, орешнике и малиннике. Если имеется водоем, они таятся в прибрежных зарослях.

Клещи не падают сверху с деревьев. Они запрыгивают с кустов и нависающих веток, поэтому не стоит касаться низко расположенных веток деревьев, нависающих на пути возле дорожки. Прибежищем для паразитов служит опавшая листва и скошенная трава.

Большое количество паразитов можно встретить в лесных оврагах и логах, а также в зарослях ивняков, на лесных опушках или берегах лесных ручейков. Помимо этого, серьезную опасность для человека скрывают в себе заросшие травой лесные дорожки. Здесь вредителей в несколько раз больше, чем во всем окружающем лесу. Как показали исследования, клещей привлекает запах людей и животных, постоянно использующих эти тропинки для перемещения по лесу.

Как же защитить себя от клещей?

Независимо от того, вы идете работать на дачу или отдыхать на природу, обратите внимание на свою одежду. Постарайтесь одеться так, чтобы у насекомых не было шанса заползти на тело. Обязательно наденьте носки, брюки заправьте в сапоги или ботинки. Рукава куртки или кофты обязательно должны плотно облегать запястья. Также не стоит забывать укрывать голову

Не забудьте взять с собой репелленты, это средства для отпугивания клещей и других насекомых. Сейчас в продаже в любом супермаркете или лавке на рынке можно найти репелленты в виде спреев или мазей. Ими обрабатывают открытые части тела. Применение репеллентов дает 100% защиту от нападения насекомых: нанюхавшись этой «химии» (они же тоже живые существа), клещи ослабеют и возможно отвалятся с одежды. Можно использовать народные средства. Любые кровососущие насекомые, не любят запах корицы, гвоздики, камфоры, китайского бальзама «Звездочка» и даже «тройной» одеколон.

Как защититься на даче?

Большую опасность представляют дачи, которые находятся вблизи леса. С осени на даче остается высокая трава и кустарник. Перед началом работы в первую очередь убрать всю засохшую траву и старый высохший кустарник. Именно на них могут находиться клещи. Поэтому, работая на даче, оденьтесь соответствующим образом, как было написано выше.

Как защититься на природе?

Отправляясь отдыхать на природу, важно выбрать правильное место для отдыха. Это должно быть место, расположенное подальше от деревьев, кустарников, густой травы, лучше всего на открытом и проветриваемом участке.

Вокруг места отдыха можно разложить ветки полыни, пижмы, ветки рябины или цветущей черемухи. Это тоже отпугнет не только клещей, но и комаров.

Очень часто на природу берут с собой собак. Они едва ли будут сидеть около хозяев, они сразу же обследуют все окрестности и на своей шерсти могут принести клещей. Поэтому, обработайте своих питомцев тоже какими-нибудь репеллентами.

И еще один очень важный момент. Возвращаясь с природы, как не захватить с собой домой букет полевых цветов или несколько веточек березы для веников. Вот тут опять нас подстерегает опасность. С букетами цветов или ветками мы можем принести клещей домой. Это очень опасно, особенно если в доме есть маленькие дети. Поэтому перед тем, как занести цветы домой, подержите цветы или березовые ветки некоторое время вне жилого помещения.

В завершении всего вышеописанного можно сказать, что выходя на прогулку, пикник или просто гуляя по лесу, необходимо помнить, что такие занятия могут привести к укусам паразитов, являющихся разносчиками различных заболеваний. Для того чтобы не допустить такое, нужно соблюдать простые правила, доступные всем. И тогда такая прогулка не принесет вам разочарования.

Подготовила

Алеся СЕНЧЕНКО