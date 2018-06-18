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На косовице в ОАО «Октябрь-Березки» градус напряжения остается высоким

19.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Ни единого дня не простаивает зеленый конвейер в ОАО «Октябрь-Березки». Не стали помехой этому даже прошедшие живительные и такие долгожданные дожди. Градус напряжения на полях остается высоким. Хозяйству необходимо скосить и убрать 3117 гектаров многолетних трав первого укоса, а это ни много, ни мало, а 44 процента от всех площадей, предстоящих к уборке в районе. При этом мощности кормоуборочной техники не больше, чем у некоторых хозяйствах, где предстоит заготовить кормов меньше. Поэтому не случайно, что приходится, например, задействовать и знаменитую в советское время германскую косилку, прозванную в народе «Ева». О ней уже помнят только старожилы, а сегодня на ней работает Дмитрий Анженко, молодой парень.

На косовице в ОАО «Октябрь-Березки» градус напряжения остается высоким
Механизатор ОАО «Октябрь-Березки» Сергей ГАВРИЛЕНКО

Второй момент. В сельхозпредприятии более 9000 голов крупного рогатого скота, животноводческий комплекс по выращиванию КРС. Животных нужно кормить два раза в день. Это отнимает немало времени и техники на завоз подкормки на животноводческие объекты. Естественно, не добавляет темпов уборочной. Впрочем, это оправдания, как любит выражаться один спортивный комментатор, в пользу бедных. А мы на полях производственного участка «Ельня», где выращен хороший травостой клевера и бобово-злаковых смесей.
Рабочий день начинается с заправки. Перед завмастерскими Сергеем Подгурским документы на выдачу горючего. На тот день (18 июня, авт.) пополнили его остатки в баках со вчерашнего дня 18 механизаторов. Прямо скажем, немало. Выдано 1,5 тысячи тонн солярки. Здесь и свои, и несколько дней назад «высадился» десант из ОАО «Бабушкино подворье», где завершили уборку клевера и решили помочь соседу, по паре единиц со льнозавода и УКП «Жилкомхоз».
Пока на траншее хозяйничают погрузчик и К-701 с отвалом. На подъездные пути дополнительно подвозится солома, постоянно требуется трамбовка. Сейчас пойдет техника с зеленой массой, плечо доставки небольшое — несколько километров, после дождей масса сыровата, здесь работай и работай. Проверяется температура и влажность закладываемого корма, не исключен вариант и приостановки подвозки, чтобы вместо сенажа не получить «гнильяж». Это уже решают начальник участка Ирина Радохлеб и специалисты райветстанции, которые постоянно контролируют в хозяйствах качество заготовляемого сенажа.
А вот и первая ласточка, на «Беларус-1221» прибыл Сергей Гавриленко. В прошлом году в это время он участвовал в областном конкурсе пахарей…
— А я в посевную этого занимался только пахотой, не так давно и закончил, — продолжает мою мысль Сергей. – И сразу же на заготовку кормов.
Механизатор всегда настроен позитивно, в работе ставит высокие цели, с ним легко в общении. Но следом подпирает Владимир Агеенко из ОАО «Бабушкино подворье». Посторонись, хозяин, дай дорогу трактору с «Хозяином». Пока идет выгрузка, интересуюсь каким ветром его занесло к нам из Демидовичей.
— Слово «ветер» здесь определяющее, — отвечает не лишенный юмора Владимир Алексеевич. – Плохо, когда он гуляет по карманам, в которых пусто. Второй год как поменял место прописки, то есть, работы. У нас там совсем худо, здесь есть работа и достойная зарплата.
На сенажной траншее все идет путем, пора выдвигаться на поле. Многие, наверное, помнят какой взрыв эмоций демонстрировал на районных «Дажынках» водитель ОАО «Октябрь-Березки» Николай Горунков. Как и на жатве, такой же он «ураган» и на заготовке кормов, да и в любой работе, которую ему поручают.
— А в нашем хозяйстве все Николаи такие, — пока едем на поле эмоционально рассказывает Горунков. И работа всегда есть, будь то зима или лето. И заработать можно, например, на заготовке кормов за месяц можно и до тысячи рублей.
— Ой ли, — подкидываю дровишек в костер.
— Думаете байки на охоте? – Не сомневайтесь.

На косовице в ОАО «Октябрь-Березки» градус напряжения остается высоким
Раиса СОСКОВЕЦ и тракторист льнозавода
Виктор ДОРОНЬКИН

Я как-то уже писал, что у Николая Анатольевича настоящая бухгалтерия с выкладкой расчетов о проделанной им работе. Сколько завез кормов на подкормку скоту, откуда и куда, расценки в прошлом году и в этом, расход солярки и т.д. Волнует его и тема о молодежи, какие условия ей создаются, и ее отношение к работе. Одну его мысль пометил в блокноте: «Есть Дом культуры, магазин, другие объекты социального назначения, кругом фермы, а скамеек, где можно было бы посидеть и поцеловаться молодым нет».
Из трех кормоуборочных комбайнов свободен один. К нему и направляемся. Виктор Гавриленко быстро загружает машину измельченной массой. Если брать в общем, то валки трав неплохие. КВК-800 идет уверенно, лишь притормозив один раз.
— Датчик срабатывает на металл, — поясняет Виктор Иванович. – Попадется на пути маленький кусочек проволоки и будешь искать. Особенно этим грешат пастухи, после которых остается немало таких «сюрпризов».
В ОАО «Октябрь-Березки» организовано двухразовое питание. На одном из полей, куда доставил обед Владимир Родькин, знакомлюсь с их раздатчицей Раисой Сосковец, которая раньше работала помощником воспитателя в детском саду. Ушла на пенсию: и вот уже второй год в столовой.
— Кормим мы кроме участников косовицы и пастухов, — рассказывает Раиса Николаевна. – Готовим около 60 обедов, на ужин людей меньше. Сегодня борщ, гуляш с гречневой кашей, чай. Блюда разнообразим. – Виктор, подходи за чаем, не стесняйся, — обращается к одному из участников заготовки кормов.
Виктор Доронькин, тракторист льнозавода, уроженец Кленовки, потом семья переехала в Ельню. Сейчас судьба занесла на малую родину, помогает землякам.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 
 
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Ни единого дня не простаивает зеленый конвейер в ОАО «Октябрь-Березки». Не стали помехой этому даже прошедшие живительные и такие долгожданные дожди. Градус...
 
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