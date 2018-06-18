В районе близится к финалу подписная кампания. Многие верные читатели районки уже подписались на родное издание. В рамках проведения Дня подписчика редакция разыграла супер-приз – билет на концерт фестиваля “Славянский базар”. Его счастливой обладательницей стала Нелли Ломова.

Примечательно, что Нелли Арсентьевна не только преданный читатель “Шлях Кастрычніка”, как призналась женщина читает все, как говорится от первой до последней буквы, но и, порой, строгий критик. Подмечает своим опытным взглядом ошибки, которые не заметили при правке в редакции.

Такая внимательность у читательницы в крови, ведь не один десяток лет она проработала секретарем в районном суде, а при подготовке протоколов заседаний ошибки недопустимы. И это при том, что ранее никаких компьютеров с их «волшебными» программами не было, все писалось от руки.

Но Нелли Арсентьевна еще долгое время была и внештатным корреспондентом районки: из-под ее руки выходили замечательные статьи под рубрикой «Из зала суда». Кроме того, женщина еще пишет стихи. Правда сейчас для творчества времени остается очень мало, его отнимают внуки. Но Нелли Ломова только рада таким заботам о любимых внучатах.

Но даже в череде каждодневных будней наша верная читательница находит время для “Шлях Кастрычніка”, чтобы быть в курсе всех событий, что происходят на Хотимщине.

Коллективу же редакции остается еще раз поблагодарить и Нелли Арсентьевну, и всех преданных читателей за многолетнюю дружбу с ШК.

Ред.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приз для верного читателя В районе близится к финалу подписная кампания. Многие верные читатели районки уже подписались на родное издание. В рамках проведения Дня подписчика редакция...