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Приз для верного читателя
19.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
В районе близится к финалу подписная кампания. Многие верные читатели районки уже подписались на родное издание. В рамках проведения Дня подписчика редакция разыграла супер-приз – билет на концерт фестиваля “Славянский базар”. Его счастливой обладательницей стала Нелли Ломова.
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В районе близится к финалу подписная кампания. Многие верные читатели районки уже подписались на родное издание. В рамках проведения Дня подписчика редакция...
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