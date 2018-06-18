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Домашнюю выпечку теперь можно продавать на рынке

19.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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14 июня 2018 г. Совмином принято постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2014 г. № 686». Данный документ корректирует ранее существовавшие правила создания и функционирования рынков. Пожалуй, главной новостью, вызвавшей интерес общественности, стала информация о том, что теперь домашним кондитерам и кулинарам в Беларуси разрешили продавать свою продукцию на рынках. Чтобы узнать более подробно о том, что разрешено и запрещено, журналист «ШК» обратилась к компетентному лицу — заместителю председателя райисполкома Андрею Даниленко.

— Андрей Васильевич, получается, что домохозяйки теперь смогут таким образом вести свой бизнес, приготовить выпечку и продавать её на рынке?
— Действительно, это своеобразная поддержка «самозанятых» физических лиц. Снимается запрет на реализацию на торговых местах на рынках, изготовленных физлицами кондитерских изделий и готовой кулинарной продукции, в том числе герметически упакованных консервированных продуктов домашнего производства. Также физлица смогут торговать собственными вещами: непродовольственной группой товаров, бывшими в употреблении.
Администрации рынков должны обозначить торговые зоны, где будет продаваться такая продукция, специальной вывеской с информацией о том, что реализуемые изделия и продукция изготовлены физлицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, не прошли ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу.
— К примеру, я хочу продать консервированные огурцы собственного изготовления. Какие документы мне понадобятся, чтобы получить разрешение на торговлю? Нужна ли справка из местного исполкома о том, что продукция выращена на собственном приусадебном участке?
— В первую очередь, физлица, которые продают свою продукцию, для получения торгового места на рынке обязаны представлять справку о прохождении флюорографии. В любом случае вам понадобится документ, удостоверяющий личность, поскольку на сельскохозяйственных и универсальных рынках администрация может выделять торговые зоны физическим лицам, но исключение составляют иностранные граждане и лица без гражданства.
— Что касается реализации мяса, здесь по-прежнему сохраняется запрет?
— К реализации запрещены: кишечное сырьё, кровь, вяленое и сыровяленое мясо, рубленые мясные полуфабрикаты и другие изделия из мяса, не доведенные до кулинарной готовности. К слову, если говорить о запретах, дополнен перечень запрещенных к продаже товаров. А именно это касается эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому воспитанию, сексуального назначения.
— Физлица, которые пожелают заняться реализацией своей продукции, будут относится к категории предпринимателей?
— В минувшем году был издан указ Президента РБ №337 «О регулировании деятельности физических лиц», который направлен на стимулирование деловой активности, создание условий для самозанятости граждан путем расширения перечня видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, максимальное вовлечение трудоспособного населения в экономическую деятельность. Указанная деятельность не относится к категории предпринимательской. Стоит напомнить, что к предпринимательской также не относятся:
— предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания;
— осуществляемые по заказам граждан, приобретающих или использующих товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности:
— выполнение работ, оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, а также моделирование текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;
— ремонт часов, обуви;
— ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика;
— сборка мебели;
— распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;
— производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика;
— штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов;
— оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения, восстановлению компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере;
— парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру; иные виды деятельности, предусмотренные ст. 295 Налогового кодекса РБ.
Физические лица при осуществлении вышеперечисленных видов деятельности уплачивают единый налог.
— Опять же возвращаясь к торговле собственной продукцией в нашем районе. Кто отвечает за работу центрального рынка, а также торговых площадок, оборудованных по улицах Чапаева и Кирова?
— Рынок «Центральный» находится в ведомстве Хотимского РайПО. Для осуществления торговли там физическому лицу нужно будет уплатить за торговое место. Две площадки находятся на балансе УКП «Жилкомхоз» и все желающие могут совершенно бесплатно размещать здесь разрешенный к реализации товар. Однако же, хочется в очередной раз напомнить жителям района о недопустимости осуществлять розничную торговлю в неустановленных местах. Предлагая покупателям на улицах горпосёлка контейнеры с ягодами либо овощами, вы автоматически совершаете административное правонарушение по ст. 12.17 ч. 8 КоАП Республики Беларусь.
— Всё же, Андрей Васильевич, ваше мнение, как рядового покупателя, есть ли шанс у домашних кулинаров получить прибыль?
— Почему бы не попробовать. Возможно у кого-то товар будет расходиться «на ура», и он сможет в дальнейшем открыть собственное дело. Тем более, самозанятые безработные граждане, плательщики единого налога уже не будут относится к категории так называемых «тунеядцев». У каждого потребителя свои предпочтения. К примеру, я честно признаюсь, что не рискнул бы покупать с рук консервированные грибы, что касается выпечки, почему бы и нет?
— Здесь, действительно, выбор остаётся за покупателем, ведь существуют определенные риски…
— Совершенно верно. Товарный чек на руки вы, понятное дело, не получите. Предупреждающая информация будет размещена, поэтому выбор за покупателем. Но всё же продавец, который нацелен привлечь к себе постоянных клиентов, будет дорожить своей репутацией, вряд ли станет предлагать что-то некачественное, не пригодное к употреблению. Недаром ведь говорят, хорошая слава в лукошке лежит, а худая по дорожке бежит. Испортив имидж, можно не рассчитывать на доверие покупателя.
— Спасибо, Андрей Васильевич, за интересную информацию.
Возможно прочитав эту статью, кто-то усядется за подсчёт прибыли и рентабельности: затраты на тесто и начинку, расход газовой или электрической духовки. Ответ получите: выгодно. Заработать можно на всём, главное — желание.

Елена БОРОВИКОВА

 
Теги: Новости
 
 
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14 июня 2018 г. Совмином принято постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2014 г. № 686». Данный...
 
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