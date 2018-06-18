Беларусь и Россия планируют наладить сборочное производство лесозаготовительной техники

Беларусь и Россия планируют наладить совместное сборочное производство лесозаготовительной техники. Об этом сообщил сегодня журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает корреспондент БЕЛТА.

Денис Мантуров посетил «Амкодор», ознакомился с образцами новой продукции, провел переговоры с руководством предприятия. Министр отметил большое количество перспективных разработок, в том числе лесозаготовительной техники. «Мы рассчитываем на партнерские отношения с «Амкодором», определяем площадку, которую будем использовать в России для организации сборочного производства», — проинформировал министр.

Кроме того, стороны договорились расширять линейку продукции ООО «Амкодор-Брянск», где сейчас собирают погрузчики.

В целом Денис Мантуров отметил хорошие перспективы белорусско-российского промышленного сотрудничества. Ожидается, что они будут обсуждаться сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. В свою очередь министр промышленности Беларуси Виталий Вовк выразил уверенность, что имеющиеся вопросы будут решены. Министр считает, что для России и Беларуси важно, в частности, снизить импорт комплектующих из третьих стран. Промышленная кооперация в Союзном государстве должна развиваться на основе потенциала белорусских и российских флагманов, в числе которых МАЗ, КамАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Ростсельмаш». «В этом направлении хотелось бы, чтобы мы поработали более активно», — сказал Виталий Вовк.