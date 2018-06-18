Япония, отыграв почти весь матч в большинстве, с победы стартовала на чемпионате мира

Партнер проекта

Футболисты сборной Японии 19 июня в Саранске с победы над командой Колумбии стартовали на чемпионате мира в России.

Колумбийцы уже на 3-й минуте оказались в сложнейшем положении. За игру рукой в штрафной площади был удален с поля полузащитник "Фиорентины" Карлос Санчес Морено, а в ворота южноамериканцев назначен пенальти.

Хавбек дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава уверенно реализовал 11-метровый и вывел Японию вперед — 1:0.

Впрочем, получив численное преимущество, японцы в первом тайме больше так и не сумели извлечь из этого выгоды. Более того, игравшие в меньшинстве колумбийцы не стеснялись смело идти в атаку. А Фалькао и Куадрадо и вовсе затерзали японскую защиту.



Фото: Reuters

В конце первого тайма за фол против Фалькао рядом со штрафной площадью колумбийцы получили право на перспективный "стандарт". И Хуан Кинтеро мастерски распорядился шансом, хитро отправив мяч под дружно выпрыгнувшей вверх "стенкой". Японский голкипер Эйдзи Кавасима не видел момента удара и в запоздалом броске поймал мяч уже за линией своих ворот — 1:1.

Во втором тайме игравшие в меньшинстве колумбийцы стали постепенно проседать физически, и преимущество японцев в свежести становилось все более явным. И на 73-й минуте конвертировалось в гол. Вышедший на замену Кейсуке Хонда подал угловой, а выигравший верховую борьбу форвард германского "Вердера" Юя Осако снова вывел Японию вперед, головой отправив мяч в сетку — 2:1.

В ответной атаке колумбийцы тут же едва не отыгрались, но удар Хамеса Родригеса успел заблокировать здорово отработавший и в обороне автор гола Юя Осако.

В оставшееся время японцы уверенно довели встречу до победы.

В 18.00 в Москве пройдет другой матч 1-го тура в группе "H" между сборными Польши и Сенегала.

Партнер проекта:





Kia Motors является официальным спонсором чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by .