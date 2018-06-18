Парню, следившему за звонками и SMS своей девушки, дали штраф 2450 рублей

В эфире Альфа-радио представитель Следственного комитета Беларуси рассказал об итоге рассмотрения уголовного дела о несанкционированном доступе к информации.



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В ходе следствия Управлением Следственного комитета по Витебской области было установлено, что молодой человек тайно воспользовался телефоном своей девушки и при помощи USSD-запроса установил пароль для доступа в систему «Интернет-помощник». Таким образом он контролировал ее звонки и сообщения.

Всего за 2015−2016 года следователями было установлено более 540 эпизодов противоправной деятельности. Обвинение предъявлено по ч.2 ст. 349 и ст. 352 Уголовного кодекса. По совокупности преступлений судом назначен штраф в размере 100 базовых величин — это 2450 рублей.

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