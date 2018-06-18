ФОТОРЕПОРТАЖ: Крупный пожар произошел в цехе Витебской лесопилки

19 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В цехе Витебской лесопилки произошел крупный пожар, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Сообщение о возгорании в загрузочном цехе производственного унитарного предприятия "Витебская лесопилка" поступило на горячую линию в 14.19. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, открытым пламенем горел цех общей площадью 120 кв.м. Для тушения пожара был создан оперативный штаб, задействовано 19 единиц техники и около 60 человек личного состава. Полностью ликвидирован он был в течение часа. Сотрудникам МЧС удалось спасти два рядом расположенных цеха (распиловочный и сортировочный) общей площадью более 2 тыс. кв.м.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.-0-

Фото Александра Хитрова