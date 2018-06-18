Лето в позитиве!





В рамках районного проекта «Лето в формате 5 D» агитбус отправился в Новодворскую СШ, где ребят ждал настоящий праздник.

Заведующий Свислочской детской библиотекой Тамара Янцевич пригласила детей принять участие в краеведческой игре-путешествии «У Свіслацкі край вандраваць прыязджай, легенды паселішчаў ты прачытай». Внимательно ребята слушали легенды происхождения Свислочи, беседовали о Новодворском крае, вспоминали известных выходцев из Свислоччины.





















Педагоги центра творчества детей и молодежи г. Свислочи провели мастер-класс по изготовлению птицы счастья и подготовили игровую программу “Веселые краски лета”. Школьники с удовольствием мастерили прекрасных птичек и участвовали в спортивных эстафетах.





















Соревнования “Тропа удачи” были организованы Свислочским центром туризма и краеведения. Педагоги центра познакомили старшеклассников с видами туризма, туристическим снаряжением, рассказали о своей работе. Младшие школьники познакомились с разновидностями палаток, а также смогли их установить. Весело и на позитиве прошела встреча с новодворской детворой.





















Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.