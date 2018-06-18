Ранее судимый житель аг. Муравилье Костюковичского района угнал трактор: Возбуждено уголовное дело

17 июня Костюковичским межрайонным отделом Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 214 ч. 1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (угон) в отношении ранее судимого жителя аг. Муравилье Костюковичского района, 1994 г.р., который 7 июня с территории МТК «Пушково» вблизи указанного агрогородка, путем подбора ключа, совершил угон трактора «МТЗ».
Трактор в техисправном состоянии возвращен.
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17 июня Костюковичским межрайонным отделом Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 214 ч. 1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (угон)