В Костюковичском  районе пребывала делегация правоведов-профессионалов во главе с Николаем Старовойтовым

14-15 июня в Костюковичском районе пребывала делегация правоведов-профессионалов во главе с заместителем Министра юстиции Республики Беларусь Николаем Старовойтовым.

Члены делегации приняли участие в заседании исполкома, где рассматривался вопрос «О ходе реализации в районе требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».

Николай Михайлович Старовойтов вручил награды руководителям района, внесшим значительный вклад в реализацию Декрета №18.

В этот день в райисполкоме состоялась акция по бесплатному юридическому консультированию граждан, которую проводили заместитель Министра юстиции Республики Беларусь Николай Старовойтов, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Чайчиц, начальник главного управления юстиции Могилевского облисполкома Александр Маймусов, председатель Могилевской областной коллегии адвокатов Светлана Дементьева, председатель Могилевской областной нотариальной конторы Валентина Чайкова и другие.

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Правовую консультативную помощь по вопросам жилищного, земельного права, а также принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов получили семь граждан Костюковичского и Климовичского районов, предварительно записавшихся на прием к юристам.

Делегация посетила нотариальную контору, отдел ЗАГС райисполкома, где работа специалистов по оказанию юридических услуг была отмечена на высоком уровне.

Рабочий визит заместителя Министра юстиции Николая Старовойтова был приурочен к Году малой родины. Родом Николай Михайлович из деревни Щегловка. В 1979 году окончил Белынковичскую школу.

– Сегодня от моей деревни практически ничего не осталось. А ведь раньше здесь были три улицы, большой клуб, магазин, – ностальгирует Николай Михайлович. – Помню, как молодежь, человек шестьдесят, играла в футбол или лапту. Деревня жила! Но вместе с тем, проезжая сегодня по району, я увидел очень много качественных изменений – моя родная Костюковщина прогрессирует. За что хочется выразить слова благодарности руководству района и его жителям.

Во второй день визита Николай Михайлович Старовойтов посетил Белынковичский УПК, где тепло встречали выпускника. Почетный гость побывал в школьном музее, принял участие в мероприятии, приуроченном к Году малой родины. А от министерства юстиции он вручил подарок школе – два компьютера. Выступая перед учащимися УПК, Николай Михайлович выразил надежду, что его земляки, где бы они ни работали, проявят себя профессионалами в любом деле. По его словам, сегодня побеждает сильнейший, а вся сила – в знаниях!

Будущий юрист вырос в простой семье: мать работала животноводом, отец – механизатором. Супруги Старовойтовы воспитывали достойно троих детей.

– Мой брат живет в Бобруйске и работает водителем управляющего Беларусбанка, сестра в Минске работает в отделе кадров в филиале Белгосстрах по Минской области, – рассказывает Николай Михайлович. – А что касается меня, то мне всегда хотелось сделать что-то такое, чтобы с меня брали пример. Я счастлив, что нашел в жизни применение своим силам и знаниям, стал полезен людям.

После окончания Белорусского государственного университета работал сначала следователем, а затем и заместителем прокурора в городе Бобруйске. В Минск был переведен в 1999 году в связи с назначением на должность прокурора Октябрьского района. В своем карьерном росте прошел также ступеньку первого заместителя прокурора столицы.

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Работа в прокуратуре была для меня поучительной, в свое время опыт перенимал у интеллигентных, знающих право людей.

– Николай Михайлович, в нашей стране перепроизводство юристов, а найти хорошего специалиста при этом задача не из легких. Почему так?

– В свое время, поступая на юридический факультет БГУ, я прошел серьезный отбор: 25 человек на место. И в год БГУ выпускал всего 150 юристов, именно тех специалистов, кто мог работать прокурорами и следователями. У нас был стимул учиться. И сейчас профессия юриста востребована, но «хромает» качество образования. Я бы сказал перепроизводство не юристов, а дипломов, а вот специалистов, у которых можно было бы получить качественную консультацию, немного. Сами посудите, в нашей стране 2150 адвокатов. Но, к сожалению, как показывает практика, не все из них смогут оказать качественную юридическую помощь.

– Отсюда у меня возникает следующий вопрос: проблемы, которые сегодня озвучили граждане во время приема, по своей сути, не имели серьезного основания обращаться именно к вам и вашим коллегам. О чем это свидетельствует: о правовом нигилизме людей или об их недоверии к специалистам местного уровня?

– Правильно заметили. На самом деле здесь и то, и другое имеет место быть. Те, кто пришел сегодня на прием, на самом деле знают решение своей проблемы. Но почему-то люди придерживаются такого мнения, что если они обратятся в высшую инстанцию, то вопрос решится в их пользу, но ведь нужно понимать, что существуют одни законы для всех.





























Ирина НЕКРЫЛОВА.

Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.