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Сегодня День рождения Василя Быкова

19.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Народному писателю Беларуси, который прославил нашу страну во всем мире, в этом году исполнилось бы 94 года.

Василь Быков родился 19 июня 1924 года в деревне Бычки Ушачского района Витебской области в крестьянской семье. Окончив восемь классов сельской школы, год отучился на скульптурном отделении Витебского художественного училища, которое вынужден был оставить из-за отмены стипендий. В июне 1941-го экстерном сдал экзамены за 10 класс средней школы.

Война застала Быкова на Украине, где он участвовал в оборонных работах. Во время отступления в Белгороде, отстал от своей колонны, и его арестовали и чуть не расстреляли как немецкого шпиона. Воевал в составе армейского инженерного батальона. Зимой 1941-1942 годов жил на станции Салтыковка и в городе Аткарске Саратовской области, учился в железнодорожной школе.

После демобилизации с 1947 года жил в Гродно. Тогда же начал печататься. С 1955 до 1972 года работал в газете «Гродненская правда». С 1959 года – член Союза писателей СССР. В 1972-1978 годах – секретарь Гродненского отделения Союза писателей БССР.

В 1978 году переехал в Минск. В период с 1978 по 1989 годы избирался депутатом Верховного Совета БССР.

В 1988 году стал одним из учредителей БНФ. В 1989 году был избран депутатом съезда народных депутатов СССР, президентом белорусского ПЕН-центра. В 1990-1993 годах – президент Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына».

Известность Василю Быкову принесла повесть «Третья ракета» (1962). В 1960-е годы также были опубликованы ставшие всемирно известными его повести «Альпийская баллада», «Мёртвым не больно»; в 70-е – «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться». Большинство своих произведений Быков писал по-белорусски, многие из них сам переводил на русский. Его литературные труды переведены на многие языки.

Народный писатель Беларуси, один из основателей Белорусского Народного фронта, участник Великой Отечественной войны, умер 22 июня 2003 года в 20:15 в реанимационном отделении онкологической клиники в Боровлянах, через три дня после того, как ему исполнилось 79 лет.

Последние годы жизни писатель провел в эмиграции.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Народному писателю Беларуси, который прославил нашу страну во всем мире, в этом году исполнилось бы 94 года.
 
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