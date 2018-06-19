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Борьба с распространением наркотиков в Беларуси продолжается

19.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Борьба с распространением наркотиков в Беларуси продолжаетсяСейчас в Витебском областном психоневрологическом диспансере на учете официально состоит более тысячи человек, попавших в поле зрения правоохранительных органов в связи с упо­треблением дурманящего зелья. В любом государстве в сред­нем изымается десятая часть всех наркотических веществ. Остальные либо следуют тран­зитом, либо тщательно скрыва­ются. Примерно в 30% случаев сами торговцы употребляют наркотики. Да и прода­ют зелье они в основном среди «своих», порой лишь для того, чтобы заработать на очередную дозу.

В последние годы Республика Беларусь все чаще сталкивается с проблемами, связанными с незаконным оборотом и транзитом наркотиков. Ввиду своего географического положения наша страна представляет большой интерес для международного наркобизнеса. Через ее территорию контрабандой проходят как наркотики растительного происхождения (опий, героин, гашиш, и т.д.), так и синтетические наркотические средства (спайс, амфетамины и ЛСД).

Одновременно Республика Беларусь превращается из страны транзита в страну потребления. Число наркопотребителей неуклонно растет. В основном это молодые люди, средний возраст которых составляет 20 лет. Изобретательности и фанта­зии, в том числе и в процессе изго­товления наркотических веществ, казалось бы, нет предела. Оказы­вается, уже научились изготавли­вать дозы из маковых семян.

Наркотики все шире распространяются среди моло­дежи, снижается средний воз­раст потребителей с 20—25 до 13 лет. В настоящее время на учете в медицинских учреждениях состоит в пять раз больше пациентов, чем десять лет назад. Наркомания, как известно, способствует деградации лич­ности и разрушению организма. Помимо губительного воздействия на здоровье нации, распространения ВИЧ/СПИДа и гепатита, наркомания ведет к росту преступности. Эффективность мер, принимаемых во всем мире для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, к сожалению, невысока.

Сотрудниками подразделений по наркоконтролю Витебской области осуществляются полномасштабные мероприятия по выявлению лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Большинство из выявленных преступлений связаны со сбытом наркотических средств и психотропных веществ, что в очередной раз подтверждает то, что «спрос рождает предложения». Некоторые лица уже привлечены к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Больше половины из всех привлеченных к уголовной ответственности — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

В соответствии с действующим законодательством, за незаконное хранение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы, а за их сбыт до 12 лет лишения свободы (ст.328 УК Республики Беларусь). Также за посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы (ст.329 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Существует административная ответственность и за посев либо выращивание без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, таких как мак и конопля, что предусматривает наложение штрафа до 20 базовых величин. Все сорта растения рода мака (Papaver), произрастающие на территории нашей страны, содержат физиологически активные вещества (морфин, кодеин тебаин, обладающие наркотическим действием) и используются для изготовления наркотиков.

Также практически все сорта конопли, произрастающие на территории Республики Беларусь, содержат тетрагидроканнабинол — действующее начало гашиша и используются как сырье для изготовления наркотических средств.

За 2017 год на территории Шарковщинского района к административной ответственности за совершение данного правонарушения привлечено 14 человек. Сейчас наступает пора, когда в поисках конопли или мака наркоманы осматривают дачные участки и заброшенные тер­ритории. Каждый подобный факт требует к себе не меньше внимания, чем раскрытие крупных каналов по­ступления опасных психотропных веществ. В связи с этим, хочу обратиться к гражданам.

В случае установления лиц, собирающих маковую соломку, коноплю, или если вам известны значительные площади произрастания данных растений, или имеется другая информация о лицах, употребляющих наркотические средства и о лицах, занимающихся сбытом наркотиков, звоните по телефонам отдела внутренних дел Шарковщинского райисполкома: 102, 327-33-02 (Велком), 297-88-68 (МТС), 4-12-90, анонимность гарантируем.

С. ХАШКОВСКИЙ,

старший оперуполномоченный ОУР Шарковщинского РОВД.

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